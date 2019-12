Alanya Dim Çayı'nda manzara bu: Gıdım gıdım verince ‘Can’ olmuyor!

ALANYA’NIN HES mağduriyeti ilk kez gazetemiz Yeni Alanya aracılığı ile gözler önüne serilmişti. Hidroelektrik Santrali (HES) dereyle can suyunu düzenli olarak paylaşmıyor, Dimçayı’nda doğal denge günden güne değişiyordu. Dim TV (dimtv.tv) peşini bırakmadı ve Dimçayı’nda yaşanan sürecin takipçisi oldu. Geçtiğimiz günlerde Dimçayı’nın yer yer kurumuş, suya muhtaç son hali yine ekranlara taşındı. Haberin üzerine can suyu Dimçayı’na salındı. Salındı salınmasına ama barajdan denize dek suyun seviyesinin giderek azalan hali de gözlerden kaçmadı. Dim TV (dimtv.tv) can suyu miktarının araştırılması için de idari yetki birimlerine çağrıda bulundu.