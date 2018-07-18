Alanya Dikkat! Elektrik kesintisi duyurusu

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından Alanya'nın bazı mahalle lerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) Alanya'da, 18.07.2018 09:50 - 18.07.2018 18:00 saatleri arasında, Kadıpaşa Mahallesi Elmas Sokak, Bostanpınarı Caddesi, Kasapoğlu Sokak, Hacet Mahallesi, Tıkmak Sokak, Gümrükçüler Sokak ve civarında, belediye deplasesi (müşteri talebi) sebebiyle ( AEDAŞ ) ekipleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır açıklamasını yaptı.

18 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2018 TARİHİNDE ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK YAPILACAK DİĞER İLÇELER

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 18.07.2018 10:00 - 18.07.2018 17:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ KÜÇÜKLÜ ÖZNURTEPE ÇÖRÜŞ ÇIĞLIK YEŞİLYURT MAHHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91870)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.07.2018 07:30 - 18.07.2018 18:00 saatleri arasında, DEMİRCİLER SÜLEK HACIALİ HACISALİ UZUNKALE CEVİZLER TAŞKESİGİ ÇAMLITEPE AHMETLER GENÇLER GEBECE TEPEKÖY HOCALI ÇELTİKÇİ AŞAĞI ISIKLAR bölgesinde, TEİAŞ CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91394)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.07.2018 07:30 - 18.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÇAYYAZI KUCUK SELALE bölgesinde, TEİAŞ CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91396)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.07.2018 07:30 - 18.07.2018 17:00 saatleri arasında, DOĞANÇAM bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91739)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 18:00 saatleri arasında, EVRTENSEKİ KALEMLER MEVKİİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91772)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 16:00 saatleri arasında, ALTINYAKA MAHALLESİ bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91876)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. SARIKAVAK MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91865)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 18:00 saatleri arasında, YANKÖY MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91881)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA MAHALLESİ 119 SOKAK, 123 SOKAK, 117 SOKAK, KOZAKÇAM CADDESİ, BÖGÜRTLENÖZÜ CADDESİNDE BULUNAN AG ABONELER YAPILACAK ENERJİ KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91917)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA MAHALLESİ SARI ÖREN MEVKİİ KURBAĞICIK CADDESİ, 119 SOKAKTA BULUNAN AG ABONELER YAPILACAK ENERJİ KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91919)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 19:00 saatleri arasında, İKİZCE MERKEZ, AKARKUYU MEVKİİ GARGANAZ MEVKİİ bölgesinde, İKİZCE MAHALLESİ MERKEZ AKARKUYU GARGANAZ BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91938)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 16:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAHALLESİ YENİCEPINAR MEVKİİ ERDAŞ MEVKİİ bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91939)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 18.07.2018 08:00 - 18.07.2018 17:00 saatleri arasında, ÜÇGEN MAH 92,90,104,105,108,93,117,111,107 SK bölgesinde, TRAFO GÜÇ ARTIMI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91947)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 18.07.2018 09:00 - 18.07.2018 17:00 saatleri arasında, BADEMLİ AŞAĞI MAH. - BADEMLİ YUKARI MAH. - BADEMLİ MAH - ANTALYA MERMER ÖZEL TR. BEYKROM MADEN OCAĞI ÖZEL TR. MURAT UYSAL ÖZEL TR bölgesinde, OG HAT BAKIMI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİİSİ YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91950)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 18.07.2018 07:45 - 18.07.2018 11:00 saatleri arasında, MURATPAŞA MAH 574 ,576 ,561, ÇATALKÖPRÜ , ETİLER MAH , ŞAİR ADEM DEDE CAD bölgesinde, TRAFO GUC ARTIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91976)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.07.2018 09:45 - 18.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÇATALOLUK MAH. bölgesinde, ÇATALOLUK MAH. HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 11:19