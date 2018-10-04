Alanya derbisi Dim TV'de

MİLLİ Egemenlik Stadyumu, 7 Ekim Pazar günü saat 15.30'da dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Antalya Süper Amatör Küme'de Alanya'yı temsil eden takımlardan Kestelspor ile Mahmutlarspor, Alanya derbisinde çarpışacak. İki komşu mahallenin yapacağı bu dev mücadele, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Web TV'den de (dimtv.tv) canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin dostça geçeceğini söyleyen Mahmutlarspor Başkanı Yılmaz Bağışlar, pazar günü Alanya'da futbol şöleni izleteceklerini söyledi. Bağışlar, "Kestelspor iyi bir takım ve şu an ligin lideri.

Biz de kendi imkanlarımız çerçevesinde iyi bir takım oluşturduk ve lig ikincisiyiz. Alanyalı sporseverlere güzel bir futbol şöleni izleyeteceğimizi umuyorum.

Taraftar gruplarından isteğim, maçı kardeşçe ve fair-play içerisinde izlesinler. Değerli dostum Kestelspor Başkanı Levent Uğur ile birlikte aldığımız karar çerçevesinde her iki takım taraftarları da maçı birlikte izleyecek. Dostça bir mücadele olsun" dedi.