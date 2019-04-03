Alanya DEMAŞ’a itiraz kapıda

CHP İLÇE örgütü haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yerel seçimlerin ardından ilk kez toplanan yönetim kuruluna meclis üyeleri de eşlik ettiler. Seçim sonuçlarını değerlendiren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ “Ülke genelinde yakalanan ivme baharın geldiğinin göstergesidir. Antalya için mutlu, Alanya için üzgünüz” dedi.

‘ALANYA İÇİN ÜZGÜNÜZ’

Başkan Karadağ “Haftalık olağan toplantımızı seçilen ve seçilmeyen meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Geride bıraktığımız seçimin en güzel yanı, kimsenin burnu kanamadan, hiçbir aksilik yaşamadan, demokratik bir ortam içerisinde yaşamış olmamızdır. Bu konuda tüm Alanya halkına teşekkür ediyorum. Tüm adaylar kendi programlarını, yapacakları işleri özgürce açıkladılar. Böyle bir sonuç tecelli etti, buna saygı duyuyoruz. Demokrasinin kuralı budur. İtirazlar var, buna da saygı duyuyoruz. Seçimin en sevindirici yanı da Antalya Büyükşehir’de Muhittin Böcek başkanımızın seçilmesi oldu. Üzücü yanı ise ittifak adayımız Sayın Abdullah Sönmez’in seçilememesi. Ama bu bir yarıştır, halkın hür iradesiyle verdiği bir karardır. Biz İyi Parti ile ittifak olarak seçime girdik. İttifakımız sadece seçimler için geçerli değil. Bundan sonra yapacağımız tüm çalışmalarda da ittifakımız devam edecektir. Alanya’yı nasıl yönetebiliriz, nasıl bir tavır geliştirebiliriz, eksikleri nasıl ortaya çıkarabiliriz diye ittifakımızın devamı şeklinde çalışacağız. Elbette parti tüzüğümüze göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama hiçbir zaman ittifakımızı dışlamadan, daha da güçlenerek bu ittifak çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘KONU AYRINTILARIYLA ELE ALINACAK’

Başkan Karadağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim kampanyası kapsamında vermiş olduğu vaatlerden biri olan caddelerin, ASAT’ın Alanya’ya geri verilmesi noktasında “Muhittin Böcek bir söz vermişse, o sözlerin tamamı yerine gelecektir. Sayın Başkanımız mazbatasını aldığında bu konular daha ayrıntılı bir biçimde konuşulacak. Muhittin Böcek başkanımızın şöyle bir sözü vardı, ‘Ben Antalya’da, Abdullah Sönmez ise Alanya’da seçilirse biz birlikte hareket edeceğiz’ dedi. Muhittin Böcek başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine İyi Parti ile birlikte gittiğimizde bu konu ayrıntılarıyla ele alınacak” dedi.

‘OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın seçimlerde CHP’den fire verilmiş olabileceği yönünde yapmış olduğu açıklamalara da cevap veren Karadağ “Öncelikle sizin aracılığınızla Yücel Başkan’a da teşekkür etmek istiyorum. Çok halishane ve uyum içerisinde bir çalışma gösterdik. Omuz omuza yürüdük. Bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz, birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

DEMAŞ’A İTİRAZ KAPIDA

2 ay evvel Alanya Belediye Meclisi’nden, geçtiğimiz ay ise Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Ak Parti ve MHP oylarıyla imar planı yeninden tanımlanan ve kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan DEMAŞ kararına itiraz sürecinin sorulması üzerine cevap veren Karadağ “DEMAŞ gündemimizde. Meclis üyemiz Erkan Demirci konuya ilişkin yapmış olduğu detaylı çalışmaları ve itiraz sürecini sizlere ilerleyen günlerde aktaracaktır” dedi.