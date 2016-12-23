Alanya'dan Suriye'ye yardım eli

Haber: Erkan UYSAL

ALANYA Dayanışma Platformu (ALDAP), 'Suriye'yi Soğuk ve Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtaralım' adlı yardım kampanyası başlattı. Hacımemişler Camii'nde kılınan cuma namazının ardından platform üyeleri adına ALDAP Başkanı Sait Durusoy, bir açıklama yaptı. Açıklamaya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği

(ALKOD) Başkanı Ömer Göker ile dernek üyeleri de destek verdiler.

ALDAP Başkanı Durusoy, 2011 yılında başlayan Suriye krizinin iç savaşın da ötesinde onlarca ülkenin dahil olduğu büyük bir savaşa dönüştüğünü söyledi. Durusoy, "Savaş nedeniyle 500 bin civarında insan hayatını kaybetti. Binlercesi hapse atıldı. 5 milyonu aşkın insan ise hayatta kalabilmek için evini terk edip başka ülkelere sığındı. Türkiye 3 milyona yakın Suriyeli'yi misafir ederek en fazla mülteci kabul eden ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Suriye savaşında yıkım, can kayıpları ve acılar maalesef altıncı yılını doldurdu. Bu iç savaşın altı yıldır sürmesinin asıl sebebi Büyük Ortadoğu Projesi. Bu projeye göre Suriye parçalanmalı, üçe hatta mümkünse beşe bölünmeli. Bugün Suriye'de olup bitenlerin nedeni Suriyeli'yi Esad'dan kurtarmak için değil, kukla örgütleri maşa gibi kullanarak mezhep savaşları çıkartıp, Suriye'yi bölmek ve parçalamak. ABD eski Dışişleri Bakanı Condolize Rice, 2003'te Fas'tan Basra Körfezi'ne kadar Ortadoğu'da bulunan 22 devletin yönetimleri, sınırları ve haritalarının değiştirileceğini, Türkiye'nin de bu 22 ülke arasında olduğunu söylemişti. Artık bu gerçekleri görmek ve anlamak lazım. Rus Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı, Beşiktaş ve Kayseri'de patlayan bombaların da siyonizmin kuklası terör örgütleri tarafından yapılmış olduğundan en ufak bir şüphemiz yok. FETÖ, PKK ya da DAEŞ. Asıl önemli olan kukla oyuncular değil, senaristin kim olduğu. Çözüm ne ABD ile stratejik ortaklık, ne Mavi Marmara'nın acısı taptaze iken İsrail ile normalleşmek, ne de Rusya ile İslam coğrafyasına kalıcı çözümler aramak. Alanya halkını Halep'in çağrısına ortak olmak üzere Suriye yardım kampanyamıza sahip çıkmaya bekliyoruz. Kampanyamız 3 Ocak 2017'de sona erecek ve Hacımemişler Camii önünden TIR'larımızı dualarla uğurlayacağız. Kampanyamızı destekleyen sivil toplum kuruluşları, Alanya Müftülüğü ve ALKOD'a teşekkür ederim" dedi. Daha sonra İslam coğrafyasındaki acıların son bulması için dua edildi.

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