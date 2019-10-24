Alanya'dan planlanan yeni vergilere tepki

Ceren ŞAHİN

TURİZMDE yeni vergi kapıda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak taslakta turistik işletmelerin tümünü ilgilendiren yeni bir konaklama vergisi yer alıyor. Taslağa göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi turistik işletmelere yüzde 2’lik Konaklama Vergisi getiriliyor. Verginin işletme sahipleri tarafından ödenmesi planlanırken, oda fiyatlarına, dolayısıyla da vatandaşa yansıması bekleniyor.

VERGİYE TEPKİ YAĞDI

Yeni vergiye Alanyalı turizmcilerden tepki yağdı. Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu “Kontratlar yapıldıktan sonra uygulamaya konacak bu vergi otelcilerin üzerine kalacaktır” dedi. Caligo Otel sahibi Suat Çavuşoğlu da “Yıllar önce otelcilere yapılan KDV indirimi yeniden yükseltilmeye çalışılıyor" diye konuştu. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise “Kamuoyu oluşturarak buna karşı direnmemiz gerekiyor” diyerek birlik çağrısı yaptı.

OTELCİ NEREYE NE ÖDÜYOR?

Otelcilerin halihazırda devlete ve belediyelere ödedikleri vergi kalemleri ise şu şekilde:

VERGİ YÜZDE (%)

Katma Değer Vergisi 8

Kurumlar Vergisi 22

Tanıtım Vergisi Cirodan binde 7,5

Eğlence Vergisi Kapasiteye göre

Emlak Vergisi Kapasiteye göre

Reklam Vergisi Kapasiteye göre