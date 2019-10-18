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Alanya'dan Mehmetçiğe moral mektubu

Alanya'da lise öğrencileri,  önceki gün tamamlanan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek amacıyla mektup yazdı

GÜNCEL 18.10.2019, 21:37 18.10.2019, 22:40
Alanya'dan Mehmetçiğe moral mektubu
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KAĞITLARA duygu ve düşüncelerini yazarak askerlerin yanında olduklarını belirten gençler, mektupların PTT aracılığıyla askerlere ulaşmasını sağlayacak.  
Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini korumak, ülkeye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla başlattığı ve önceki gün tamamlanan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi.  Etkinlik kapsamında öğrenciler, harekatta yer alan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazdı. Duygu ve düşüncelerini kağıda döken gençler mektuplarını PTT yoluyla harekatta görev alan askerlere iletecek. 
‘ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE ASKERLERİMİZE MEKTUP YAZDIK’ 
Etkinlik hakkında konuşan okul müdürü Uğur Aydın, öğrencilere vatan sevgisini aşılamak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını aktardı. Müdür Uğur, ”Öğrencilerimize vatan, millet ve bayrak sevgisini kazandıra bilmek adına etkinlik düzenledik. Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize moral sağlamak, duygu ve düşüncelerimizi aktarmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte askerlerimize mektup yazdık” dedi. 

#Barış Pınarı Harekatı #Mehmetçik #Alanya
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