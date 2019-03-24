Alanya'dan dünyaya 'Huzur' mesajı 

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Alanya'da yaşayan Litvanyalıları piknik organizasyonunda buluşturdu.

Pikniğe çok sayıda yerleşik Litvanyalı'nın yanısıra Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ve turizmciler de katıldı.

Litvanyalılar aileleriyle birlikte çok keyifli bir gün yaşarken, eğlenceli yarışmalar pikniğe damga vurdu. Şahin "Alanya’mızda yaşayan Litvanyalılar ile Alanya protokolünün de yer aldığı piknik organizasyonunda bir araya geldik. Alanyamızın tanıtımı için, yerleşik yabancılarımızın burada güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü bu tür organizasyonlarla tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Her şey Alanyamız için" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 20:40