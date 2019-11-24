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Alanya'dan dünyaya barış mesajı

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen "5. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi" törenle açıldı. Sergide yaklaşık 30 amatör ve profesyonel sanatçı dünyaya barış mesajı verdi.

GÜNCEL 24.11.2019, 22:52 24.11.2019, 23:53
Alanya'dan dünyaya barış mesajı
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- Uğur KANBEROĞLU

‘SANAT Dünyanın Ortak Dilidir’ sloganıyla 5 yıl önce Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından başlatılan Uluslararası Sanat Sergisi, düzenlenen açılış töreninin ardından vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri, Antalya ve Alanya Göç İdaresi yetkilileri, kamu kurumlarının birim amirleri, STK temsilcileri, yabancı dernekler ve davetliler katıldı.

‘HOŞGÖRÜYÜ SANATLA TAÇLANDIRDIK’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılış konuşmasında Alanya’daki hoşgörü kültürünü sanatla taçlandırdıklarını söyledi. Başkan Yücel, “Yabancılar Meclisimiz 15 yıldır, kentimizde yaşayan yerleşik yabancı dostlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için özveriyle çalışıyor. 82 ülke vatandaşıyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan bu şehirde uyum içinde hep birlikte yaşıyoruz. Bu birlikteliğimize de sanatla farklı bir boyut kazandırdık; hoşgörü kültürümüzü sanatla taçlandırdık” dedi.

‘SANAT İNSANLAR ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİR’

Belediye Başkanı Yücel konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Sergimizde, 30 amatör ve profesyonel ruhu buluşturduk. 5 yıl önce başlatılan ve sanata farklı bir bakış açısı getiren Alanya Uluslararası Sanat Sergisi diğer sergilerden çok daha farklı bir sergi. Ülkesi, dini ve dili ne olursa olsun resim, fotoğraf, el sanatları ve heykel gibi güzel sanatların herhangi bir dalında özgün faaliyet gösteren sanatçıları, biz bu sergide bir araya getirdik. Değerli katılımcılar ‘Sanatın dili evrenseldir ve ulusları birbirine bağlar.’ Dolayısıyla da sanat insanlar arasındaki bağı güçlendirir."

SANATÇILARDAN VE ÜYELERDEN BARIŞ MESAJI

Alanya Yabancılar Meclisi sözcüleri açılış programında birer konuşma yaparak dünyaya barış mesajları gönderdiler. Sergiye, Türkiye, Almanya, Rusya, İngiltere, Gürcistan, Polonya, Finlandiya, Litvanya ve İranlı sanatçılar katılarak birbirinden değerli eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Açılış konuşmalarının ardından Alanya Belediye Başkanı Yücel, davetlilerle birlikte sergi salonuna geçerek sanatçılarla tek tek ilgilendi ve tebrik etti.

#Yücel #Murat #Adem
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