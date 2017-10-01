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Alanya'dan başlayan TUR Beştepe'de tanıtıldı

Alanya'dan başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun basın tanıtımı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıldı

Alanya'dan başlayan TUR Beştepe'de tanıtıldı

Alanya'dan başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun basın tanıtımı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıldı

01 Ekim 2017 Pazar 23:28
Alanya'dan başlayan TUR Beştepe'de tanıtıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tanıtım törenindeki konuşmasında, "Spora ve özellikle bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Şehirlerimize yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte özellikle bisiklet yollarının yapımı ve çoğaltılmasıyla gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamamız, önemli adımlarımızdan" dedi. 
'ARZU ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '53'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtım törenine katıldı. Bu yıl 10-15 Ekim tarihlerinde Alanya'dan başlayıp,  İstanbul'da tamamlanacak turun basın tanıtımında konuşan Erdoğan, sporun, bireylerin sağlıklı hayat sürmelerine yaptığı katkının yanında ülke tanıtımlarında da ciddi rol üstlendiğini söyledi. Erdoğan, "Öyle ki bugün bazı sporlar, belli ülkelerle anılır hale geldi. Ülkemizin de son 15 yılda yapılan yatırımlar neticesinde farklı spor dallarında ciddi başarılar elde ettiği malumunuz. Daha önce varlık gösteremediğimiz kategorilerde bile sporcularımız, madalya kazanmaya ve derece yapmaya başladılar. Elbette henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha kat etmemiz gereken önemli bir mesafe olduğunun farkındayız ama devlet olarak altyapı imkanlarından sporcuların desteklenmesine, uluslararası organizasyonlardan tanıtıma kadar hemen her alanda sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret sarf ediyoruz. Spora ve özellikle bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Şehirlerimize yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte özellikle bisiklet yollarının yapımı ve çoğaltılmasıyla gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamamız, önemli adımlarımızdan" diye konuştu.

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AlanyaTUR SarayCumhurbaşkanlığı Bisiklet TurBeştepe
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