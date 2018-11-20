Alanya'dan başladı gün geçtikçe büyüyor

HATAY Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman’ın daveti ile Defneye giden Alanya Belediyesi Mutfak Mirası Koordinatörleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş ve Culinary Heritage Europe Avrupa Koordinatörü Niclas Fjellström şehrin kanat önderlerine sistem ile ilgili sunumlar yaptı.

Mutfak Mirası sisteminin Türkiye’deki ilk lisans sahibi olarak katılan Alanya Belediyesi ekipleri toplantı da Mutfak Mirası sisteminin gereklilikleri aktarılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Avrupa Koordinatörünün üyelik şartları ve izlenmesi gereken yollar hakkında verdiği bilgilerin arkasından Alanya Mutfak Mirası ekibinin 4 yıllık süreçte yaptığı çalışmaları ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

NİCLAS FJELLSTRÖM: ‘’ HER NOKTASINDA AYRI BİR LEZZET TÜRKİYE ‘’

Türkiye’deki büyümeden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Niclas Fjellström, ‘’Her noktasında ayrı bir lezzetin bulunduğu Türkiye’den katılımların artması bizler için son derece önemli. Alanya’da deniz ürünleri, tropikal ürünler ve göçebe kültürü ile karşılaşan ziyaretçiler; Antep’te ve Defne’de yerleşik medeniyetin en güzel örneklerini, çeşit çeşit et yemeğini ve yöresel ürünleri yerinde tatma fırsatı buluyor. Böylesine bir çeşitliliği doğru tanıtmak için yaptığımız çalışmaların destek görmesinden dolayı son derece memnunuz.’’ dedi.

Alanya’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Alanya Koordinatörleri : ‘’ Özellikle Avrupa’da yeterince bilinmeyen Türk Mutfağı ve Yöresel Ürünleri; belediyelerin desteği ile doğru tanıtılmakta ve ilgi görmektedir. Sistemin tanıtımında itibaren geçen 4 yıllık süreçte Gaziantep Büyükşehir ve Hatay-Defne Belediyelerinden ilgi görmek aynı amaca gönül vermiş bizler için son derece güzel gelişmeler’’ dedi.

SEVDA ERDOĞMUŞ: ‘’ÜYELİK SÜRECİNİ HIZLA TAMAMLAMASI İÇİN GEREKEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ’’

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş; ‘’Defne Belediyesinin yerel değerlere verdiği önem noktasında Alanya Belediyesi ile aynı bakış açısında olmaktan mutluluk duyuyorum. Üyelik sürecini hızla tamamlaması için gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Defne Hatay Mutfak kültürünün merkezi ve bu anlamda çok değerli lezzetleri bulunmakta Mutfak Mirası ağına dahil olmaları ile çok güzel bir sistemin güzel bir uygulama noktası olacaklar. Mutfak Mirası Sistemine ilgi göstererek bizleri Defne İlçesinde ağırlayan Sayın Başkan Dr. İbrahim YAMAN’ ve değerli çalışmalarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. ’’dedi.

Görüşmeler neticesinde gelinen olumlu sonuç neticesinde; yöre mutfağını ve yöresel ürünlerini katma değer ekleyerek ziyaretçilerine tanıtmak isteyen Defne Belediyesinin ‘’Üyelik Süreci’’ yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.

Yapılan teknik gezi sırasında Defne Belediyesine ait Koza evi ve Kadın Kooperatif ziyaret edilerek Kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılma projeleri ile başarılı çalışmalar yakından incelendi.

