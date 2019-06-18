Alanya'dan anlamlı 'Babalar Günü' etkinliği

ALANYA’da anlamlı bir Babalar Günü etkinliği gerçekleşti. Alanya Kocagözün Anaokulu yönetimi Kamboçya’daki sokak çocuklarına, okul öğrencilerinin babaları adına dondurma ısmarladı. Etkinlik kapsamında duygusal dakikalar yaşanırken, çocukların Hababam Sınıfı konseptiyle sahneye çıkmaları ile birlikte duygusal anlar, yerini eğlenceli ve mutlu anlara bıraktı. Okul Koordinatörü Hüsniye Kıldırgıcı Baysal "Bu sene okulumuz ile birlikte ilk kez Babalar Günü’nü kutladık. Farklı bir konsept olmalıydı, klasiğin dışına çıkmak gerek ama ne yapmamız gerekir diye düşünürken bir anda Kamboçya fikri oluştu. Maalesef orada hayat şartları çok zor, insanların yaşam savaşı çok acı. Bizlerde bu kötü gidişatı dur demek ve onları sevindirmek için onlara dondurma ısmarladık bunu da okulumuzda ki öğrencilerimizin babaları adlarına yaptık ve onlara maneviyatı yüksek bir babalar günü yaşatmak istedik ve bunu da fazlasıyla başardık. Ailelerimizle ve öğrencilerimizle sabah kahvaltısı ile başladık bu güzel güne hemen sonrasında çocuklarımızın yıl boyunca aldıkları drama dersindeki faaliyetleri bir araya getirerek eğlenceli bir sunum gerçekleştirdik. Bunlara en büyük örnek efsane Hababam Sınıfı oldu ve hemen arkasında ingilizce bir show gerçekleştirdik. Akabinde etkinliğimizde bir de misafirimiz vardı kendisi balon show yaparak öğrencilerimize güzel dakikalar yaşattı. Son olarak da mini Survivor parkuru kurarak yıl boyunca spor dersinde öğrendiklerini öğrencilerimiz velilere sundular. Emek, en yüce değerdir! Emeğini, sevgisini, desteğini esirgemeyen babalarımızın babalar gününü bir kez daha kutluyorum" dedi.