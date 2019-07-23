Alanya'dan AHEP çıkarması

BAKAN Çavuşoğlu, 1999-2014 yılları arasında Alanya Belediye Başkanı olan turizmci Hasan Sipahioğlu ile birlikte YÖK eski Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban Çalış, AHEP Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan’ı makamında kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, Sipahioğlu ve Mütevelli Heyeti üyeleri, ziyarette Alanya’da yüksek öğretimle ilgili projeleri konuştu. Bakan Çavuşoğlu, her zaman destek verdiği AHEP'in bir ilçede açılan ilk vakıf üniversitesi olduğunu anımsatarak, AHEP'in daha iyi yerlere geleceğine emin olduğunu kaydetti.