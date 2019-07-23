Alanya'dan AHEP çıkarması

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Mütevelli Heyeti üyeleri, AHEP'in kurulmasında ve bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret ederek, projeleri masaya yatırdı.

Alanya'dan AHEP çıkarması
banner404

BAKAN Çavuşoğlu, 1999-2014 yılları arasında Alanya Belediye Başkanı olan turizmci Hasan Sipahioğlu ile birlikte YÖK eski Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban Çalış, AHEP Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan’ı makamında kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, Sipahioğlu ve Mütevelli Heyeti üyeleri, ziyarette Alanya’da yüksek öğretimle ilgili projeleri konuştu. Bakan Çavuşoğlu, her zaman destek verdiği AHEP'in bir ilçede açılan ilk vakıf üniversitesi olduğunu anımsatarak, AHEP'in daha iyi yerlere geleceğine emin olduğunu kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Satılık haber yapan haber siteleri yayınlandı,...
Satılık haber yapan haber siteleri yayınlandı,...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479