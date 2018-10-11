Alanya'da mahalleli kan bağışlayacak 

PROJE ile Kızılay’a gelemeyen vatandaşların ayağına kadar hizmet götürerek herkesin bu insani bağışta pay sahibi olması ve toplanan kan bağışı ile yüzlerce insana hayat verilmesi amaçlanıyor.

Hayati önem taşıyan kan bağışı için harekete geçen Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirerek, mahalle mahalle Kızılay için kan bağışı toplayacak. Proje ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, ALKÜ EAH ve Alanya Müftülüğü ile de işbirliği sağlanması planlanıyor.

Ayrıca mahallelerde kan bağışının hayati önemi ve kan bağışlayan insanlar üzerindeki olumlu etkileri ile ilgili bilinçlendirme yapılacak. İlk etapta Hacet meydanı, Hal Kavşağı, Mahmutlar, Konaklı, Demirtaş, Avsallar hastane ve Sanayi Cami olmak üzere 8 noktada Kızılay çadırı kurulması kararlaştırıldı.