Alanya'da mahalleli kan bağışlayacak 

Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu’nun eylül ayı toplantısında  gündeme gelen Mahallemiz Kan Bağışlıyor Projesi için Alanya Kent  Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve Sağlıksen Başkanı Gökhan Yaşar, Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ali Gök, Kızılay ekibi ve Dr. Mehmet  Çetin bir araya geldi.

Alanya'da mahalleli kan bağışlayacak 
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PROJE ile Kızılay’a gelemeyen vatandaşların ayağına kadar hizmet götürerek herkesin bu insani bağışta pay sahibi olması ve toplanan kan bağışı ile yüzlerce insana hayat verilmesi amaçlanıyor.
Hayati önem taşıyan kan bağışı için harekete geçen Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirerek, mahalle mahalle Kızılay için kan bağışı toplayacak. Proje ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, ALKÜ EAH ve Alanya Müftülüğü ile de işbirliği sağlanması planlanıyor.
Ayrıca mahallelerde kan bağışının hayati önemi ve kan bağışlayan insanlar üzerindeki olumlu etkileri ile ilgili bilinçlendirme yapılacak. İlk etapta  Hacet meydanı, Hal Kavşağı, Mahmutlar,  Konaklı,  Demirtaş, Avsallar  hastane ve Sanayi Cami olmak üzere 8 noktada Kızılay çadırı kurulması kararlaştırıldı.

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