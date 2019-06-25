Alanya'daki yeni hal projesi hayal mi oldu? Başkan Kaya açıkladı

KAYA, "Türkler Mahallesi’ndeki yeni Toptancı Hali Projesi ile ilgili büyük sıkıntılar var. 300 dönüm olarak açıklanan proje alanı şu anda 149 dönüm görünüyor. Başkan Böcek mağduriyetimizi dinledi ve gereğinin yapılacağını söyledi" dedi.

Başkan Kaya, Muhittin Böcek’in kendilerine sorunlar çözme sözü verdiğini belirterek, “Tüm dertlerimizi, sorunlarımızı Muhittin Başkan’a anlattık. Bizleri anlayışla karşıladı ve çözüm üreteceğine, doğruların yanında olacağına söz verdi. Zaten seçimden önce de bunun sözünü vermişti. Burada bir yanlış anlaşılma var, düzeltmek isterim. Mevcut haldeki dükkanlarımızın ön cephesi 7,5 metre. Yeni yapılacak olan halde de en azından on metre olmasını beklerdik. Dükkanın önüne araçlarımızı çektiğimizde rahatlıkla hareket etmek için. Yeni yapılan yerde ise ön cephe 6,30 metre, arka cephe ise 8 metre. Bir kamyonu dükkanın önüne çektiğimiz zaman, bu dört metre kullanım alanına iniyor. Kamyonun kasasını açtığımız zaman bu alanı kaplamış oluyoruz. Yan dükkandaki arkadaşımız da aynı anda kamyonunu yanaştırırsa hiç hareket alanı kalmıyor. Biz bu sıkıntılarımızı en başında belirttik. Ama anlatamadık. Devletin oraya şu ana kadar yaptığı masrafa yazık. Yeni halin, Demirtaş, Alanya, Payallar, Konaklı hallerinin kullanım alanından daha geniş olması gerekirken, daha küçük bir alan var elimizde. Bunu hayali konuşmuyoruz. Muhittin Başkan da bizlerin yararına olan neyse o şekilde hareket edeceğini söyledi. Bir de şöyle dayatma olmuştu; hepimiz imza verdik oraya taşınmak için. Ama bu imza verildiğinde 300 dönüm olacak dendi, şu anda oradaki alan 149 dönüme inmiş durumda. Büyük sıkıntılar var. Bize, yeni hal yasasında bir ilçede tek hal olma zorunluluğu olduğu söylendi. Ama Türkiye’de hiçbir ilçede bu zorunluluk uygulanmıyor. Böyle bir dayatma yapıldı bize. Burası bir de üretici hali, çok uzun mesafe var, trafik gibi sorunlarla karşı karşıyayız” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 23:18