Alanya'daki tarihi kemer tehdit altında 

Özellikle yaz aylarında araç trafiğinin arttığı Alanya’nın Dimçayı bölgesinde bulunan tarihi kemer, SOS veriyor

Alanya'daki tarihi kemer tehdit altında 
banner404

BÖLGEDE yapılaşmanın da artmasıyla birlikte son 3 yılda ağır tonajlı araçlarında sık sık kullandığı yol üzerinde bulunan kemerde çatlaklar meydana geldi. Selçuklu dönemine ait 700 yıllık tarihi kemerde oluşan tahribatın giderilmesi için yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, bölgeye yapılan büyük ölçekli işletmelerin ağır tonajlı araç trafiğini de yoğunlaştırdığı ve bu durumun tarihi kemere zarar verdiği kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386