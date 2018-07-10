BÖLGEDE yapılaşmanın da artmasıyla birlikte son 3 yılda ağır tonajlı araçlarında sık sık kullandığı yol üzerinde bulunan kemerde çatlaklar meydana geldi. Selçuklu dönemine ait 700 yıllık tarihi kemerde oluşan tahribatın giderilmesi için yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, bölgeye yapılan büyük ölçekli işletmelerin ağır tonajlı araç trafiğini de yoğunlaştırdığı ve bu durumun tarihi kemere zarar verdiği kaydedildi.
Alanya'daki tarihi kemer tehdit altında
Özellikle yaz aylarında araç trafiğinin arttığı Alanya’nın Dimçayı bölgesinde bulunan tarihi kemer, SOS veriyor
YORUM EKLE