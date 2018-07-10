Alanya'daki tarihi kemer tehdit altında 

BÖLGEDE yapılaşmanın da artmasıyla birlikte son 3 yılda ağır tonajlı araçlarında sık sık kullandığı yol üzerinde bulunan kemerde çatlaklar meydana geldi. Selçuklu dönemine ait 700 yıllık tarihi kemerde oluşan tahribatın giderilmesi için yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, bölgeye yapılan büyük ölçekli işletmelerin ağır tonajlı araç trafiğini de yoğunlaştırdığı ve bu durumun tarihi kemere zarar verdiği kaydedildi.