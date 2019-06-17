Alanya'daki tabela krizi Dim TV’de

CİKCİLLİ Mahallesi’nden Fidanlık Caddesi’ne kadar olan bölümde belirlenen hız limiti tepkilere sebep olurken, Fuat Tokel isimli vatandaş konuya ilişkin düğmeye basarak harekete geçti. Tokel, konunun muhattabı olan resmi kurumlara, saatte 50 kilometre olarak belirlenen hız limitinin yükseltilmesi talebiyle dilekçe sundu. Dilekçenin ardından başlayan sürecin sonunda da mahkeme kararıyla hız limiti 50’den 70’e çıkarıldı. Çıkarıldı çıkarılmasına lakin tabelalar hala değişmedi. Tokel, yaptığı açıklamada “Verdiğim dilekçe ilgili birimlere gitti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden de encümen kararıyla onaylandı. Ve 70 kilometre hıza uygun olduğu şekilde karar verildi. Fakat ilgili birimlere yazı daha ulaşmadığı için levhada bir değişiklik söz konusu değildir. İlgili kişilerin tabelayı değiştirmesini talep ediyorum. Levhanın değiştirilmemesi halinde sürücülere cezalar da yazılabilir. Ayrıca bu yol rampa olduğu için sürücüler araç kullanırken yüksek vitesle çıkmak zorunda. Dolayısıyla vites küçülttüğümüz zaman yakıt ve zaman kaybı ortaya çıkacaktır. Levha asılsın, hem sürücüler hem de trafik rahatlasın” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 00:09