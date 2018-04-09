alanya daki sulama sistemleri testten geçti

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya merkez, Mahmutlar, Oba, Tosmur, Konaklı, Payallar ve Türkler’de sorumluluk alanı içinde bulunan park ve bahçeler, refüjler, kaldırım ve yeşil alanlarda bulunan süs havuzu, elektrik panoları ve basınçlı sulama sistemi tanklarını her yıl düzenli olarak TSE standartlarına uygun şekilde test ettirerek sezon içerisinde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçiyor. Her yıl düzenli olarak yapılan bu testler sayesinde kullanılan makine ve cihazların randımanlı çalışması, vatandaşlar ve çalışanlara zarar verebilecek olumsuzluklar önleniyor. Alanya’ya gelen ekipler, elektrik panoları, süs havuzları ve basınçlı su tanklarını tek tek inceleyerek gerekli testleri yapıyor. Testler sonucu eğer herhangi bir aksaklık tespit edilirse ilgili birimlere bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.

