Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor

Alanya'daki sulama sistemleri testten geçti

Her yıl düzenli olarak yapılan testler sayesinde kullanılan makine ve cihazların randımanlı çalışması, vatandaşlar ve çalışanlara zarar verebilecek olumsuzluklar önleniyor

Alanya'daki sulama sistemleri testten geçti

Her yıl düzenli olarak yapılan testler sayesinde kullanılan makine ve cihazların randımanlı çalışması, vatandaşlar ve çalışanlara zarar verebilecek olumsuzluklar önleniyor

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:43
Alanya'daki sulama sistemleri testten geçti
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya merkez, Mahmutlar, Oba, Tosmur, Konaklı, Payallar ve Türkler’de sorumluluk alanı içinde bulunan park ve bahçeler, refüjler, kaldırım ve yeşil alanlarda bulunan süs havuzu, elektrik panoları ve basınçlı sulama sistemi tanklarını her yıl düzenli olarak TSE standartlarına uygun şekilde test ettirerek sezon içerisinde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçiyor. Her yıl düzenli olarak yapılan bu testler sayesinde kullanılan makine ve cihazların randımanlı çalışması, vatandaşlar ve çalışanlara zarar verebilecek olumsuzluklar önleniyor. Alanya’ya gelen ekipler, elektrik panoları, süs havuzları ve basınçlı su tanklarını tek tek inceleyerek gerekli testleri yapıyor. Testler sonucu eğer herhangi bir aksaklık tespit edilirse ilgili birimlere bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
alanya daki sulama sistemleri testten geçti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelik ve Türel Alanya'nın son şehidinin evindeydi
Çelik ve Türel Alanya'nın son şehidinin evindeydi
'Teşvik paketi hayati adım'
'Teşvik paketi hayati adım'
İskelelere yeni düzen getiriliyor
İskelelere yeni düzen getiriliyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim