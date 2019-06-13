Alanya'daki sahte kuyumcu hakkında flaş karar! İptal edildi

ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel, “Tüm esnafın ahilik kuralları dışına çıkmamalarını istiyoruz. Ama maalesef bu ve buna benzer zihniyeti bozuk arkadaşlar toplumun kazanılmış temel değerlerini yok etmek için çaba gösteriyorlar. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki, burası Türkiye Cumhuriyeti, burası bir hukuk devleti ve bunu yapan kişiler he zaman cezasını çekecektir. Bizler de bu durumun her zaman takipçisi olacağız. Yerel yönetimlere düşen neyse onu yapacağız. Hiç kimsenin insanları zor durumda bırakmak gibi bir lüksü yok. Hiç kimsenin Alanya’nın adını bu şekilde kötüye çıkarmaya hakkı yok. Buradaki huzuru bozmaya çalışanlara daima engel olacağız. Şehrin huzurunu kaçıranların önüne geçebilmek için emniyetimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkla birlikte hareket ediyoruz. Bu birlikteliğin meyvelerini de topluyoruz” dedi.