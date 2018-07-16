Alanya'daki safari araçlarının belgesi yok

Yasin ARAZ

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i makamında ziyaret eden Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Alanya'da her yaz döneminde farklı tartışmaları beraberinde getiren cip safarilere yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bu işi yapanlara da bir çağrıda bulundu. 2017 yılı itibariyle cip safari işi yapan firmaların oda olarak kendisine bağlandığını belirten Bacak, "Yıllardır ilçemizdeki tarihi ve turistik yerleri ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize gezdirmek için eski Land Rover marka cipler kullanılmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki geçmiş yıllarda bu araçlar birçok kazalara karışmış, birçok yerli ve yabancı misafirlerimiz yaralanmış veya yaşamlarını yitirdiler" ifadelerini kullandı.

'BUNA BEN 'DUR' DİYECEĞİM'

Bacak, "İlçemizdeki hiçbir yetkili de bu kazaların olmaması, insanların artık yaralanıp, yaşamlarını yitirmemeleri veya bu kazaların en aza indirilmesi konusunda somut olarak hiçbir girişimde bulunmamıştır" diyerek, "2017 yılının ortalarından itibaren cip safari yapan esnaflar da artık odamıza üye olmaktadırlar. Ben de bu düzene 'Dur' demek istiyorum. Artık turistler, Alanya'ya tatile gelip de tura çıkmak isteyen insanlar dağda, bayırda ölmesinler. Bir fren yapıyorsun insanlar ciplerin arkasından uçuyor" dedi.

'KAÇAK TUR YAPILIYOR'

Bugüne kadar Alanya'da eski model Land Rover marka araçlarla bu işin yapıldığını belirten Bacak, "Hurda arabayı kapan, yoldan iki turist çevirip cip safari yapıyor. Bu iş böyle olmaz" dedi. 2017 yılından bu yana odaya kayıtlı tek bir cip safari firmasının bulunduğunu ifade eden Bacak, "Şimdiye kadar sadece 1 tanesi eski Land Rover aracı ile üye olmuştur. Ancak üyemiz bir çok resmi işlemlerini yaptırmasına rağmen halen bu işi sorunsuz yapabilmesi için istenilen evrakları tamamlayamadı. Yasa gereği bu sorunlar aşılamıyor. Bu eksiklerin en önemlisi D-2 belgesi. Eski Land Rover markalı araçların hiçbir tanesi bu belgeyi alamamaktadır. Buna rağmen bu işler yapılıyor. Bunlar kaçak faaliyetlerdir" şeklinde konuştu.

'LAND ROVER GİTSİN FORD GELSİN'

Odamıza kayıtlı tek isim olan Taner Akın için bu sorunu aşmak için oda olarak tüm çalışmalarımızı yaptık ve diğer turizm bölgelerinde bu işi yapan yerlerle görüştük. Görüşmeler neticesinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistik gezi araçlarının Ford marka minibüslerle yapıldığını, bu araçların da safariye uygun olduğunu D-2 belgesi alınabildiğini öğrendik. Bu araçlar hem yasal olarak uygun hem de yakıt tasarrufu, tamir ve bakımının uygun olması ve yolcu kapasitesinin daha fazla olması noktasında daha verimli" diye konuştu.

'TÜRSAB'I GÖREVE DAVET EDİYORUM'

Bacak son olarak şunları söyledi: "İlçemizde bu tür faaliyetlerde bulunan şirketlerin 2019 yılından itibaren örnek gösterdiğimiz Ford marka araçlara dönmesini önemle duyuruyoruz. Çünkü eski tip araçların güvenliği yok. Bunlar son derece güvenli. Bu noktada özellikle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu'nu (BYK) bu işin takipçisi olmaya davet ediyorum. Alanya Kaymakamlığımızın da alacağı tedbirlerle bu iş bu yıl son bulmalı ve artık canlar feda edilmemeli."