Alanya'daki Rusları Çetinkaya'dan dinlediler

ULUSLARARASI Gençlik Forumu "Kültürel ve insani işbirliği Rusya-Türkiye: Kültürlerin diyalogu konulu konferansa Alanya'dan EDURUS derneği yöneticileri Polina Çataldaş, Elena Çelik ve Anastasia Petrova Çetinkaya katıldı. Anastasia Petrova Çetinkaya Ankara'da katılımcılara yaptığı konuşmada Alanya'yı anlattı. Rusya-Türkiye ilişkileri üzerine konuşan ve Alanya'da yaşayan Ruslar ile ilgili fikir beyan eden Çetinkaya, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.Çetinkaya konferansın ve oluşan projenin detaylarını da ifade etti. Buna göre projenin amacı, "Bu projenin amacı, genç nesiller nezdinde iki ülke arasında ki mevcut kültürel ve insani bağların ve iş birliğinin korunması ve güçlendirilmesidir. Forum, gençler arasında Rus dili ve kültürünün tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını, genç vatandaşlarımızın ve Rus dili okuyan Türk gençliğinin liderlik aktivitelerinin teşvik edilmesini ve halka açık diplomasinin ve toplumsal alanlarda yönetim becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Forumun temel amacı; “Rus dünyasının” genç liderlerinin Türkiye’de Rus dilini ve kültürünü geliştirmeleri ve yaygınlaştırmaları için yapması gerekenler, Türkiye’deki Rus vatandaşlarının haklarını ve çıkarlarını nasıl koruyabilecekleri ve savunabilecekleri öğretilecek ve ayrıca genç vatandaşlarımızın toplum alanında yönetim becerileri elde etmelerini sağlanacaktır. Bütün bunların yanı sıra Rusya hakkında pozitif kamuoyu oluşturulması amacıyla Rusya ile ilgili objektif bilgilerin yayılması için aktif gençlerin bilgilendirme çalışmaları becerileri konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Forumda; Türkiye’de devamlı yaşayan gençlerin ve Rusya’dan gelen öğrencilerin öğrenimleri esnasında karşılaştıkları temel sorunlar ve vatandaşların yasal hakları hakkında konuşmalar yapılacaktır. Katılımcılar, Rusça konuşan gençlerin öz kimliklerinin entegrasyonu ve korunması konularını tartışacak; Türkiye Koordinasyon Kurulu üyeleri, Rusya ve Türkiye’deki aktif gençlik temsilcileri de deneyimlerini paylaşacaklardır.

Projenin hedefleri:

- Türkiye’de Rus diline ilgi duyulmasının sağlanması ve yaygınlaştırılması;

- Toplum kuruluşlarının liderlerinin (yani genç vatandaşlarımız) sosyal toplumsal alt gruplar içinde Rus dilinin ve kültürünün yaygınlaştırılması için liderlik, tarihsel ve iletişimsel etkinlik becerilerinin geliştirilmesi;

- Evrensel ve demokratik değerler bazında toplumun bütünleştirilmesine yönelik olarak vatanseverlik duygularının yaratılmasını sağlayabilecek şekilde nesiller arasında manevi ve ahlaki bağların korunması;

- Toplumsal barış ve etnik kökenler arasında uyumun sağlanması;

- Yaşadıkları ülkelerde Rusça konuşan gençler arasında ki diyaloğun genişletilmesi ve Rus kültürünün tanıtılması amacıyla kamuya açık diplomasinin geliştirilmesi" olarak ifade edildi.

ULUSLARLARASI GAZETECİLERLE GÖRÜŞTÜ

Çetinkaya konferans kapsamında bulunduğu Ankara'da, Moskova dan gelen Zavtra.ru Genel Yayın Yönetmeni Provanov Andrey Aleksabdrivich ve Den TB Genel Müdürü Peregolchin Dmitriy Yurevich ile de görüşerek Alanya turizminin geliştirilmesi konusunda ortak projeleri konuştu.