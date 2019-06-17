Alanya'daki renkli festivale Osmanlı teması damga vurdu

15 Haziran Cumartesi Yörük Göçü ve kortej yürüyüşüyle başlayan festival rıhtımda düzenlenen defile ile devam etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in festivalle ilgili resmi açılış konuşmasının ardından podyuma çıkan mankenler, Osmanlının kültür ve sanat alanındaki zarafetini katılımcılara sundu. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün geleneksel el sanatları alanında yaptığı çalışmalar kapsamında Osmanlı motifleri ve renkleri kullanılarak hazırlanan “Osmanlı’dan Esintiler” isimli defile, kardeş şehirlerden gelen misafirler ve davetlilerden büyük ilgi gördü.



KÜLTÜR VE SANATLA DOLU BİR FESTİVAL

Kültür ve sanatla dolu bir festival hazırladıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Rıhtım bölgesi ana meydana kurduğumuz sergi çadırında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile Yörük kadın başları ve aksesuarlarının yer aldığı bir sergi açtık. Teke yöresi yörükleriyle ilgili yapılan araştırmalar kapsamında ortaya çıkarılan 14 adet Yörük kadın başını ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Türk-İslam sanatının örneklerinden olan Hat-Tezhip-Minyatür sanat dallarından ortaya çıkarılan eserleri ile cam füzyon, el işlemeleri örnekleri de geleneksel motifler kullanılarak tasarlanmış takı parçaları ile birlikte sergide yerini aldı” dedi. Festivalin kültür ve sanat bölümünde bu yıl belediyeler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve sanatla uğraşan kişiler olmak üzere toplam 300 standa yer verdiklerini hatırlatan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura ise 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde Belediyenin El Sanatları kurslarında ipek kozasından üretilen ürünler ile muz lifinden elde edilen hediyeliklerin de geniş alanlarda sergilendiğini söyledi. Hacıkura, “Festivalde, siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan Alanya Fotoğrafları Sergisi ve Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) ile düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunduk” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 16:58