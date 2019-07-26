Alanya'daki otobüsler denetlendi: Klimasını açmayana para cezası veriliyor

Alper Kutay

DENETİMLERDE özellikle klimaların açık olup olmadığına bakılıyor. Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ve Ulaşım Denetim ekiplerinin işbirliğiyle Antalya genelinde halk otobüsleri ve yolcu taşıma araçları denetleniyor. Denetimlerde, şoförlerin UKOME Toplu Taşıma Araçları yönetmeliğinde yer alan kurallara uyup uymadıkları ve araçlarda klima kullanımı kontrol ediliyor. Kurallara uymayan şoförlere cezai işlem uygulanıyor. Alanya’da ilçeler arası denetimli yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştirildi.

ALANYA’DAKİ ARAÇLAR DA DENETLENDİ

Trafik Zabıta ekipleri belirlenen duraklarda şoförlerin kıyafetleri, durak kullanımı, günlük hareket programına uyup uymadığı, yolcu taşıma sayısı, duraktan yolcu alınıp alınmaması gibi yönetmelikte uyulması gereken kuralları titizlikte denetledi. Yaz sıcağında ulaşım araçlarında halkın daha rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesi için klima kullanımına yönelik denetimlerini arttıran ekipler, otobüslerin içerisine girerek klima derecelerini ve sıcaklığı kontrol etti. Yönetmeliğe uymayan şoförlere 320 lira para cezası uygulanıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ise denetim ekiplerinin uygulamasından son derece memnun oldukları bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 00:25