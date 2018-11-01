Alanya'daki otel yangınında kundak ihtimali var mı?

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki Grand Santana Otel'de önceki gün meydana gelen ve maddi hasarla sonuçlanan yangınla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı

Alanya'daki otel yangınında kundak ihtimali var mı?
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JANDARMA ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde yangının çıkış nedeninin kundaklama olmadığı tespit edildi. Sanıldığı gibi yangının mutfak bölümünden değil otelin çamaşırhanesinden başladığı yapılan incelemelerin ardından ortaya çıktı. Otelde önceki gün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış,  bütün katı saran alevler, daha sonra otelin 1 ve 2. katlarına da sıçramıştı. Haber verilmesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etmiş, ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangını söndürmüşlerdi. Sezon dolayısıyla kapalı olan otelin boş olması, olası bir faciayı da önlemişti. Yetkililer, yangının başlangıç yeri olan çamaşırhanedeki tüm eşyaların yanması nedeniyle yangının çıkış nedeninin belirlenemediğini kaydetti. 

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