Alanya'daki o yapı güneş enerjisi paneli çıktı!
Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bulunan apart otelin çatısındaki yapı görenleri hayrete düşürmüş ve büyük tepki çekmişti. O yapının güneş enerjisi paneli olduğu ortaya çıktı.
GÜNCEL 18.11.2019, 00:06 18.11.2019, 10:37
ALANYA, sık sık kaçak yapılarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Tosmur Mahallesi, D400 Karayolu üzerinde bulunan bir apart otelin çatısında inşasına devam edilen yapı, görenlere 'Pes' dedirtmişti. 5 katı bulunan binanın çatısının üzerine kondurulan demir rekonstrüksiyonun güneş enerjisi paneli olduğu ortaya çıktı. Alanya Belediyesi Yeni Alanya gazetesinin haberinin ardından dikkat çeken yapıya müdahale etti. İşletmeci yapıyı ortadan kaldırarak alışılmış ve kabul gören panel tarzına devam edeceğini belirtti. İşletmeci yaptığı açıklamada, yaptırdığı bu panelle amacının oluşan görüntü kirliliğini engellemek olduğunu belirtti.
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