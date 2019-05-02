Alanya'daki müftülük açıklamasına imamlar da arka çıktı!

ÖNCEKİ gün Alanya Müftülüğü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden ‘gayrimüslimlere rahmet dilenmemesi’ çağrısı yapmış ve açıklama Türkiye genelinde tepki toplamıştı. Açıklamanın, acısı halen taze olan Aytemiz Alanyaspor’un Çek asıllı oyuncusu Josef Sural’ın vefatının üzerine yapılmış olması da dikkat çekmişti. Konuya ilişkin düğmeye basan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ı aramış ve yapılan ikili görüşmenin ardından açıklama kaldırılmıştı. Yerel ve ulusal basında yankı uyandıran olaya ilişkin adeta çığ gibi büyüyen tepkilerin üzerine Alanya Müftülüğü’nden bir basın açıklaması daha yapılarak Josef Sural’a başsağlığı dilemişti.

İLK TEPKİ TURİZMCİLERDEN GELMİŞTİ

Konuya ilişkin ilk tepki turizmcilerden gelmiş ve turizmde sektör temsilcilerinin yapmış oldukları ilk değerlendirmelerinde, açıklamanın Sural dışında Alanya’da yaşayan binlerce yabancıyı ilgilendirdiğine dikkat çekilmişti. Turizmciler “Alanya medeniyetlerin beşiği olan, her milletten binlerce kişinin yaşadığı bir turizm kenti. Açıklama kabul edilemez” demişlerdi.

ARDINDAN ‘MÜFTÜYÜ ALIN’ ÇAĞRISI GELDİ

Turizmde önüne 16 milyon turist hedefi koyan Antalya turizminin lokomotifi olan Alanya’da, yapılan son açıklamalarda da siyasiler tarafından ‘Müftüyü alın’ çağrısı yapılmıştı. Yeni Alanya’ya konuşan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, görev değişikliği yapılması noktasında “Medeniyetlerin beşiği olan Alanya gibi bir yerde hassas olunmalı. Duyarlı olunmalı, dengeler gözetilmeli. Diyanet İşleri tarafından özellikle turizm kentlerine yapılan atamalarda da bu hassasiyetler anlatılmalı ve tebliğ edilmeli. Bu olayı da Diyanet İşleri’nin değerlendirmesi ve görev değişikliği yapması mantıklı olacaktır. Bu anlamda gereken adımların atılması gerekmektedir” ifadelerine yer vermişlerdi.

İMAMLAR MÜFTÜNÜN İFADELERİ ‘DOĞRU’ DEDİLER

Yapılan açıklamaya ve açıklamanın ardından ülke genelinde çığ gibi büyüyen tepkilere cevaben bugün Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama kapsamında Alanya’daki imamlar Alanya Müftülüğü’ne ve yapılan ‘Müslüman olmayanların arkasından rahmet dilemeyin’ uyarısına sahip çıktılar. ALDAP adına Sıddık Uyar tarafından okunan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Alanyaspor’umuzun başarılı ve sevilen oyuncusu Josef Sural ile ilgili Alanya Müftülüğü’ne yoğun bir şekilde gelen ‘Gayrimüslime rahmet okunur mu?’ şeklindeki sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklama esas alınarak Alanya Müftülüğü’nce cevap olarak verilmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuş ve yegane dini kuruluşumuz ve imani, itikadi konularda söz sahibi olan resmi müessesemiz haksız saldırılara hedef olmuştur. Müftülüğümüzün konu ile ilgili açıklamasında herhangi bir hakaret söz konusu değildir. Bütün insanlar Muhammed Aleyhi Selatü Vesselam’ın muhattabıdır ve ikiye ayrılır. Onun davetini kabul edenlere ümmet-i icabet, etmeyenlere ise ümmet-i davet diye tabir edilir. Tarih boyunca bütün Müslümanların bu iki ümmete karşı muamele şekli ve nasıl hitap ettikleri bellidir. Ümmetin azimeti esastır. Asr-ı saadetten bugüne ehl-i imana rahmet ve gayrimüslimlere hidayet temennisinde bulunulmuş. Nasıl ki doktorun raporu tıp ilminin, mimarın projesi mühendisliğin alanı olduğu gibi, müftülüğümüzün açıklaması da şahsi bir kanaat olmayıp İslam dininin temel kaidesidir. Alanya’mızda güzel çalışmalarına şahit olduğumuz sayın müftümüz Dr. İhsan İlhan hocamızın ifadelerinde bir yanlışlık bulunmadığını belirtir, sevgili sporcumuzun ailesine başsağlığı dileriz.”