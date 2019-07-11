Alanya'daki mezarlıkta tahribatın sırrı çözüldü

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’nde ikamet eden Selahattin Uğurkutu, vefat eden dayısının acısını yaşarken, defin için aile mezarlığına gittiği sırada bambaşka bir manzarayla karşılaşmış ve Mahmutlar Belediye Mezarlığı’nın girişinde bulunan Uğurkutu Aile Mezarlığı’nda bazı mezarların tahrip olduğunu görmüştü. Konuya ilişkin içini Dim TV (dimtv.tv)’ye aktaran Uğurkutu, tahribata sebep olanları kınadıklarını kaydetmişti.

MEZARI TAHRİP EDENLER ORTAYA ÇIKTI

Çıkan haberin ardından mezarı tahrip edenler ortaya çıktı ve Uğurkutu’ya ulaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uğurkutu “Geçtiğimiz gün aile mezarlığımızdaki mezar taşlarının kırılmasıyla alakalı sosyal medya üzerinden haberleri okuyup bana ulaşan A.D. isimli şahıs ve yanındaki arkadaşlar ‘Olayın yaşandığı yerin mezarlık olduğunu bilmiyorduk. İçeri girerken mezarlığa çarptık ve hemen kaçtık. Çok korkmuştuk’ dedi. Maddi hasarı karşılayacaklarını iletti. Olayın Perşembe akşamı yaşandığını da iletti. Bu haber ile alakalı Alanya Belediyesi’nde görevli 2 şahsın yaptığı şoven yorumlarını da iadeli taahhütle iade ediyorum” ifadelerini kullandı.