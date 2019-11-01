Alanya'daki mağaza ilginç uygulama! Sosyal medya beğenisi işçiyi işinden etti

BİR zincir mağazanın Alanya şubesi çalışanı, iddiaya göre sosyal medya beğenisi yüzünden işten çıkarıldı. Adı geçen giyim mağazasının Alanya şubesi çalışanı, Instagram’da firma çalışanları tarafından açılan hesabı takip ettiği, hesaptan yapılan paylaşımları beğendiği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkartıldı. Mağaza, tartışmalı işten çıkarmaya ‘Yargıtay kararı var’ diyerek cevap verdi. Açıklamada "Hakarete 'like' iş akdimize aykırı" denildi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Türk Koop-İş Sendikası, bir süredir sözkonusu mağazada örgütlenme çalışması yürütüyor. Çalışanlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Şirket, Alanya mağazasında çalışan bir işçiyi bazı sosyal medya paylaşımlarını beğendiği için tazminatsız olarak işten attı. Şirketin Beşiktaş 2. Noterliği'nden gönderdiği fesih yazısında, “Söz konusu işçinin Instagram sosyal medya uygulaması üzerinde bir süreden beri şirketi haksız ithamlarla kamuoyu ve çalışanları nezdinde karalamaya çalıştığı, çalışanları kışkırtıp türlü gerekçelerle şirkete karşı itibarsızlaştırma amacı güden Instagram hesabını takip ettiği, söz konusu paylaşımları ile ‘like’ diye tabir edilen uygunluk beyanıyla desteklediğinin tespit edildiği” belirtildi. "İşçinin şirketi tahkir eden, şirketin kamuoyunda yıllar içinde edindiği haklı itibara maddi-manevi zarar vermeye yönelik itibarsızlaştırma hareketinin bir katılımcısı haline gelmiş olması nedeniyle kıdem tazminatı ödenmeksizin derhal feshedildiği" kaydedildi. Alanya’daki mağazanın hangi çalışanının bu eyleme maruz kaldığı ise tespit edilemedi.