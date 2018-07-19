Alanya'daki liseli gençler Almanya yolcusu

ER, öğrencilerin ufkunu açmayı planladıklarını söyledi. Kendisini ziyarete gelen öğrencilere başarılar dileyen Er, "Avrupa Birliği (AB) Projeleri kapsamında Almanya’ya gidecek olan Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizi müdürlüğümüzde ağırladık, başarı diledik" dedi. Projeye değinen Er, "AB Eğitim ve Gençlik Programı dahilinde Mesleki Eğitim öğrenci ve personel hareketliliği 2017-1-TRA01-K A102-044987 numaralı, 'Avrupa'da Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Güncel Programlarını Kullanabilme Stajı' hazırlandı. Erasmus+ Projesi kapsamında Okul Müdürü Ahmet Uyar nezaretinde okul öğrencilerimiz Dilara Kürkçü, Furkan Açıkgöz, Savaş Kaan Atar, Göktuğ Şebekoğlu ve Emre Can Yıldız 22 Temmuz-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında Almanya'daki otellerde staj yapacaklar. Öğrencilerimizin hepsine başarılar diliyorum. Umuyoruz ki yüzümüzü kara çıkarmayacaklardır" diye konuştu.