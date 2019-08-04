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Alanya'daki kronik trafik ışığı sorunu eski hastane kavşağında
Artık neredeyse Alanya'da klasikleşen bir sorun haline gelen trafik ışıkları sorunu bugünde Eski Hastane Kavşağı'nda ortaya çıktı
GÜNCEL 04.08.2019, 11:02 04.08.2019, 13:21 Enes Subaşı
IŞIKLARIN tamamının çalışmaması, yoğun bir şekilde trafik akışının sağlandığı Hastane Kavşağı'nda sürücülerin ve yayaların güvenli bir şekilde yolu kullanamamasına sebep oluyor. Karayolları sorumluluğunda olan bölgedeki olası kazalara davetiye çıkartan kavşaktaki ışıklara yetkililerin müdahale etmesi bekleniyor.
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