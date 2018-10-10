Alanya'daki korkunç cinayette flaş gelişme!

KORKUNÇ olay, Şekerhane Mahallesi, Yaylayolu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Tekel büfesi işletmeciliği ve tütün ticareti yaptığı bildirilen Konya nüfusuna kayıtlı Hasan Yılmaz, boşanma davası açan 37 yaşındaki eşi Zehra Yılmaz'ın çalıştığı eczaneye giderek konuşmak istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hakkında mahkemece alınmış 'Uzaklaştırma kararı' bulunan Hasan Yılmaz ile konuşmak istemeyen Zehra Yılmaz, şahıstan gitmesini istedi. Zehra Yılmaz ile tartışan şahıs, tabancasını çekerek kurşun yağdırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Yılmaz ise olay yerinden 20 metre uzaklaşarak aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Yılmaz'la ikinci evliliğini yaptığı ve ilk eşinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenilen talihsiz anne Zehra Yılmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde can verirken, Hasan Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yılmaz'ın halen Konya’daki bir hastanede tedavi altında tutulduğu ancak bitkisel hayat yaşadığı öğrenildi. Boşanmak istediği eşi tarafından sokakta öldürülen Zehra Yılmaz davasının ilk duruşması yarın saat 9.15’de Alanya Adliyesi'nde görüleceği, Alanya Barosu Kadın Hakları Kurulu avukatlarının gönüllü müdahil olacağı davayı Türkiye Kadın Hakları Derneği Alanya Şubesi’nin de takip edeceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 16:23