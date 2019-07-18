Alanya'daki kirlilik Feyzi Açıkalın'ın objektiflerine böyle yansıdı

YENİ Alanya Köşe Yazarı Feyzi Açıkalın tarafından iskele-mendirekte fotoğraflanan manzara içler acısı. Özellikle denizin dalgalı olduğu ve havanın yağmurlu olduğu günlerin ardından deniz yüzeyinde oluşan kirlilik, ekmeğini turizmden dolayısıyla denizden kazanan Alanya için tehlike arzediyor. Yaklaşık 70 kilometrelik sahil şeridine sahip mavi bayraklı plajlarıyla her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Alanya’ya bu manzara hiç yakışmıyor. Yetkililerin, Alanya plajları cazibesini yitirmeden deniz temizliği konusunda yeni çalışmalar başlatması bekleniyor.