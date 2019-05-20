Alanya'daki kirliliğe karşı çağrı: 'Deniz için harekete geçin'

Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN 80 kilometre boyunca uzanan dünyaca ünlü sahillerinin içler acısı görüntüleri, turizmciler başta olmak üzere çevre gönüllüleri tarafından endişe verici olarak yorumlandı. Öte yandan Alanya’nın can damarı olan denizlerde kirliliğin önlenebilmesi adına çağrıda bulunan kent dinamikleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi başta olmak üzere idari yetki birimlerini göreve davet ettiler.

‘DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada denizlere sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak “Alanya deniz, kum ve güneş üçgeninde turizmin şekillendiği bir yer. Dolayısıyla birinden birinin zarar görmesi turizmi oldukça kötü etkileyecektir. Kesinlikle denizlerimize sahip çıkmalıyız. Özellikle ASAT’ın denizlere boşalan kanallara düzenli olarak bakım yapması şart. Başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bu konuda hassas olduklarını biliyorum. Daha kötü sonuçlar doğurmaması adına yetkililer gereken çalışmaları ivedilikle yapmalılar. Bunların yanı sıra denizleri kullanan kişiler olarak bizler de denizlerimize sahip çıkmalıyız. Bu gibi konularda yetkililerden yardım bekleyene kadar halkın da gerekli çalışmaları yapması çok önemli” şeklinde konuştu.

‘HALK EĞİTİMLERLE BİLİNÇLENDİRİLSİN’

Konaklı Turistik Otelciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise halkın bilinçlendirilmesi için belediyelere önemli görevler düştüğünü vurgulayarak “Alanya’mıza gelen misafirlerimiz, Alanya’mızı öncelikle denizi, kumu ve güneşi için tercih ediyorlar. Denizler en önemli kaynağımız. Kamu kurumları, son zamanlarda görülen deniz kirliliklerinin üzerine mutlak suretle, hassasiyetle eğilmelidir. Neden olanlar da ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Kirliliğin en temel nedenlerinden biri yağmur suları, dereler ve menfezlerden denize akan atıklardır. Kanalların düzenli olarak temizlenmesi ve gereken önlemlerin alınması elzemdir. Yanı sıra gezi tekneleri ve sintine atıklarına da özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Belediyelerin de halkı bu yönde bilinçlendirmesi gerekiyor. Denizimizin olmazsa olmazımız olduğunun halka anlatılabilmesi için afiş çalışmalarından tutun da, seminerlere dek gereken çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu da belediyelere düşüyor” ifadelerini kullandı.

‘DIŞ POLİTİKADA KULLANILAN DİLİN SONUCU’

Alanya Belediye Meclisi’nin İyi Parti’li Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak ise bilimsel çalışmalar ışığında gereken açıklamaların yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek “Genelde ve yerelde yapılması gereken şeyler var. Her yıl aynı mevsimde denizin üzerinde biriken bu tozların öncelikle bilimsel anlamda araştırılması gerekiyor. İnsanların ürettiği bir takım atıkların sonucu değil de, mevsimsel olarak polenlerin yarattığı doğal bir görüntü ise gereken raporlamaların yapılarak kamuoyu ile paylaşılması, kentin imajı açısından çok önemli. Bilimsel veriler ışığında gerçeklerin basın aracılığı ile dile getirilmesi denizlerimiz hakkında oluşabilecek olumsuz görüşlerin önüne geçecektir. Öte yandan insan eliyle oluşan kirliliğin önlenmesi için de büyükşehirin ve yerel belediyenin ortak çalışmalarıyla, plajlarda kirliliğe neden olan ana unsurların tespit edilmesi ve kirliliğe sebep olanlara caydırıcı cezaların uygulanması ciddi bir önem arz ediyor. Alman basınında yer bulan habere geldiğimizde ise haberin, yürütülen dış politikalar ve siyaseten kullanılan dil ile birebir ilintili olduğu kanaatindeyim. Zira seçim dönemlerinde iç politikaya oynamak amacıyla kullanılan üslubun bir sonucu olarak görüyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Alman vatandaşlarının Türkiye’ye geldikleri vakit tutuklanabilecekleri yönünde yaptığı açıklamadan tutun da, iç politikada seçmene oynarken Avrupa’yı hedef alarak kullanılan üsluba kadar pek çok açıklamaya şahitlik ettik geçtiğimiz süreçte. Devlet, kameralar önünde şov yapmadan da Türkiye’ye gelen terör örgütü üyesi şüphelilerini gözaltına alabilir. Devletlerarası konuların şovdan uzak, kapalı kapılar arkasında konuşulması, ülke menfaatlerinin savunulmadığı anlamına gelmez. Bu tip açıklamalar yaparken Türkiye’nin turizm gelirleri düşünülmelidir ve rekabet halinde olduğumuz Avrupa Birliği'ne üye diğer destinasyonlara karşı elimizi zayıflatacak, spekülasyonlara açık ifadeler kullanılmamalıdır” dedi.