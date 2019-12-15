Alanya'daki Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çarpıcı detaylar!

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN en önemli gündem maddelerinden biri ‘Kentsel Dönüşüm’. 90’lı yıllarda başlayan turizm furyasıyla birlikte giderek betonlaşan Alanya’da kentin yeniden dizayn edilmesi herkesçe kabul gören bir gereklilik. Peki, nasıl? Uzmanlar kentsel dönüşümün parsel bazlı değil, ada bazlı yapılması gerektiğini her fırsatta dile getirirken, Alanya’daki mevcut örnekler eleştiri oklarının hedefine oturuyor. Bu noktada kentin tüm dinamikleri Alanya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde başlatılacak Kentsel Dönüşüm Projesi’ni de merakla bekliyor. Kentsel dönüşüm atağı için ise şu an 3 farklı alternatif proje üzerinden vatandaşlarla görüşülüyor.

PLANLAR KENT VE HALKIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR MU?

Betona teslim Alanya’da yeşil alanların arttırılarak kentin yeniden planlanması, kat sayılarının arttırılmasına bağlı olarak açılacak yeni alanlarda trafik sorununa deva olacak yolların revizyonu, yanı sıra otopark alanlarının arttırılması kentsel dönüşümün kente ve halka hizmet edecek en önemli kriterleri arasında yer alıyor. Peki, alternatif olarak halka sunulan mevcut planlar bu ve benzeri kriterlere sahip mi? Yeni Alanya araştırdı. Hem vatandaşın, hem de uzmanların görüşlerini aldı.

İŞTE MERAK EDİLEN ALTERNATİF KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARI

Projeler ihale usulü görev alan Kentsel Yenileme Merkezi tarafından üstleniliyor. Kentsel dönüşüm 370 dönümlük bir alan üzerinde uygulanıyor. Mevcut planların hepsinde konut, konut+ticaret ve yayalaştırılmış alışveriş alanları aynı şekilde konumlandırılmış durumda. Alternatifler arasındaki fark ise betonarme yapıların katları ve konumlandırılışları üzerine kurgulanmış. 1’inci alternatif olarak sunulan projede betonarme yapılar ana binadan başlamak üzere denize doğru kademelendirilmiş yani kat sayıları azaltılmış bir biçimde planlanırken, 2’nci projede yekpare bloklar söz konusu. Kat sayıları ise muamma. 3’üncüsünde ise hava sirkülasyonunu sağlamak adına binalar denize dikey ve verev olarak konumlandırılmış. Sanayi bölgesinin göbeği konut altı ticaret merkezi olarak düzenlenirken, sanayi bölgesinin kuzeyinde yayalaştırılmış alanlar ve alışveriş merkezleri bulunmakta. Planlarda kat sayıları ve farklı teknik hususlar hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken, mevcut yeşil alanların dışında herhangi bir yeşil alan çalışması da söz konusu değil. Planların Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Şefliği’nin bulunduğu alanların halka açılarak kente kazandırılması yönünde hazırlandığı dikkat çekerken, geriye kalan bölgelerde daha çok ticari düzenlemeler vatandaşa sunulmakta. Öte yandan 4’üncü bir projenin de yolda olduğu yönünde bilgiler mevcut. Alternatiflerden birine karar verilmesi durumunda ise bölge sakinlerine kira desteği verileceği, projenin de 24 aylık kısa bir sürede hayata geçirileceği vatandaşa sunulan aktarımlar arasında.

ŞEHİR PLANCISI DEMİRCİ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi olan Şehir Bölge Plancısı Erkan Demirci, mevcut projeleri Yeni Alanya’ya değerlendirdi. Demirci “3 farklı alternatif paylaşılmış durumda. Projelerde gördüğümüz yeşil alanlar, zaten var olan yeşil alanlar. Bizim kentsel dönüşümle birlikte hem sosyal ve otopark alanlarını mevcuta oranla arttırmamız lazım, hem de ulaşımı yine mevcuta oranla iyileştirmemiz lazım. Mevcut yolları ve yeşil alanları baz alarak düzenleme yaparsak, kente ve halka istenen faydayı sağlayamayız. Bir diğer açıdan bakacak olursak mevcut sanayinin olduğu yerde anladığımız kadarıyla alışveriş merkezleri planlanıyor. Bu ilave taşıt yükü ve ilave insan sirkülasyonu anlamına gelmektedir ki, doğru orantılı olarak ilave ulaşım ve otopark planlamalarının da yapılmasını gerektirmektedir. Biz ise sunulan alternatif projelerde bu otopark planlamalarını zaten göremiyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla da ulaşım sistemi mevcutun üzerine kurgulanmış durumda. Bu haliyle de yine yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin çevreyolundaki mevcut sanayi kavşağından itibaren, doğrudan sahil yoluna bir ulaşım bağlantısı kesinlikle şart iken, önerilen alternatiflerin hiç birsinde buna ilişkin bir düzenleme söz konusu değil. Cikcilli’den, Oba’dan ya da Çıplaklı’dan gelen bir insanın doğrudan sahile inebilmesi mümkün müdür? Buna bakmak lazım. Bir başka husus da, kentsel dönüşümün yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmayacağı varsayımıyla bakacak olursak, planlamaların ve ulaşım sisteminin batı yönünde daha bütünsel düzenlenmesi gerekliliği. Sunulan projelerde yolların batı yönünde devamlılık ve sürdürülebilirlik kriterleri baz alınmış mıdır? Yollar açısında bunu da göremiyoruz. Öte yandan halkın haklı tereddütleri de mevcut. Bu tereddütlerin dikkate alınması, müteahhitlerden kaynaklanacak olası mağduriyetlerin önlenmesi adına gerek bakanlık, gerekse de belediye nezdinde garantörlük ve teminatların şimdiden alınması doğru olacaktır" dedi.

‘KENDİ BİNASINI BİLE BİTİREMEYEN ALANYA BELEDİYESİ GÜVEN VERMİYOR’

Yeni Alanya’ya konuşan Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Enver Bozkurt, Alanya Belediyesi’nin bitirilemeyen yeni hizmet binasına işaret ederek, vaatlere güvenmediklerinin altını çizdi. Bozkurt “Benim bu firma hakkında bir bilgim yok. Arkalarında kim var, ortakları kim? Onu da bilmiyorum. Firmanın halka verdiği bir garantisi var mı? Kime sorarsan sor, muallak kalıyor. Belediye ile görüştüğüm zaman bana verilen cevap ‘O zaman siz kendinize bir müteahhit bulun, müteahhitle anlaşıp evi yaptırın’ şeklinde. Ben neden müteahhit arayayım ki? Proje mahallenin bütününü kapsamıyor. Örnek veriyorum bir marul alıyorsunuz, marulun göbek kısmını alıp geriye kalan yapraklarını atıyorsunuz. Öte yandan sürekli konuşuluyor ama icraat yok. Ben apartmanıma bakım ve onarım yaptırmak istiyorum ama belediye yüzünden bir çivi dahi çakamıyorum. Oturan sakinler haklı olarak ‘Boş verin, nasıl olsa bu binalar yıkılacak’ gözüyle bakıyor. Gel gelelim ki 2 buçuk yıldır bir arpa boyu yol ilerleyemedik. Belediye şimdi ön ayak oluyor ama onlara da itimadımız, güvenimiz yok. Niye yok? Belediye daha kendi binasını bitiremedi. Belediye binasını yapan müteahhit firma konkordato ilan etti. Yarın buraya gelecek olan müteahhit belki iyi niyetlidir ama diyelim ki 6 ay içerisinde öldü veya iflas etti, ne olacak? İşte bunların hiç birisine verecek cevapları yok" ifadelerini kullandı.