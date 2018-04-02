Alanya'daki kazada yaralanan askerden vefa örneği

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baysal, 25 Şubat'ta Alanya'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından meydana gelen kazada yaralanan askerleri ziyaret etmiş ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletmişti. Karşılaşmada görev yapan jandarma personelini taşıyan midibüsün Kestel Mahallesi yakınlarında devrildiğini, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüsün yan yattığını söyleyen Can Baysal, "Kazada midibüste bulunan 22'si asker 23 kişi yaralanmıştı. O gece haberi alır almaz soluğu aldığım hastanede er Halil Kızıldeniz ile tanıştık. Gece olayın şoku, hissedilen ağrı ve acı, o yoğunluk derken hep beraber zor bir gece geçirdik. Alanya'da askerlik yapan Halil kardeşimiz ofisime gelip ziyaret etti. Çok şükür, sağlığı yerinde. Halil bize ahde vefanın önemini bir kez daha gösterdi. İyi ki varsın Halil, iyi ki varsın Mehmetçik" dedi.