Alanya'daki işgale Türel neşteri

Yasin ARAZ

YENİ Alanya'nın bir süredir gündemde tuttuğu, Alanya kaldırımlarının işgallerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel neşteri vurdu. Dim TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay'ı arayan "Gerekeni yapacağım" diyen Türel, ilgili yapıların kaldırılması konusunda gerekli talimatları verdi. Dondurmacılar başta olmak üzere manav türevi işletmelerin bir gecede bir bir hortladığı kaldırımlarda yaşanan işgallere oda başkanları ve esnaflar da tepki gösterdi. Türel'in de devreye girmesi sonrası tezgahlar kaldırıldı.

'BİRİLERİNİN EMRİYLE AÇILIYOR'

Daha önce bu yönde bir şikayeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ileten ve "İznimizle kuruldu" yanıtı alan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, "Seçimlerin de yaklaşmasıyla rant amaçlı kullanımlar oluyor. Önüne gelen baraka bir yer yapıp benim esnafımın hakkını çalıyor. Hadlerini aşmaya başladılar. Benim esnafım binlerce Euro ödeyerek dükkan tutacak, vergi verecek sen orada kaçak çalışacaksın ekmeğimizle oynayacaksın. Biz buna müsade etmeyiz. Birilerinin emriyle buralar açılıyor ve bizim esnafımıza hakkı yeniyor" dedi.

'TÜREL ARADI KALDIRACAĞINI SÖYLEDİ'

Demir, "Esnaf bizi niye seçti, hakkını koruyalım diye. Ben de sonuna kadar savunacağım. Hakkımızı aradık sağolsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel de sesimizi duydu, bugün (dün) aradı ve bu kaçak yerleri kaldı. Ben de teşekkür ettim. Biz her zaman mücadelemizi vereceğiz. Hiç kimseden çekinmeden, hiç bir üyemin hakkını yedirmeden doğru yoldan ilerleyeceğiz. Alanya'yı bu tür işleri yapacak insanlara emanet etmeyiz" diye konuştu.

'BİZ DE KALDIRIMA TEZGAH AÇALIM'

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp de, "Biz daha önce bu konuları Menderes Türel'e söylemiştik. Her zaman savunmuşuzdur, 130 kilometre uzaktan Alanya'yı yönetmek çok zor. Bunu herkes bilmeli. Ne kadar denetlenirse denetlensin, kapatılırsa kapatılsın bunlar yeniden açılmaya devam etti. Artık Alanya 1980'lerin Alanya’sı değil. 15 bin nüfusluk Alanya'dan eser kalmadı. Onun için bir düzen intizam içerisinde kalması gerekiyor. Burada dükkan kirası veren esnaflarımıza yazık değil mi? O zaman biz de gidelim kaldırımda bir tezgah açalım, hiç kimse dükkan açmasın" ifadelerini kullandı.

'İKİ GÜN SES ÇIKMAZSA BÜYÜYORLAR'

Yenialp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tezgahları açanlar ne vergi ne de sigorta ödüyorlar. Hiç bir şey ödemeden sanki çınar altında faaliyet gösterir gibi bir de müşterilerimizi çalıyorlar. Üstüne yetmezmiş gibi iki gün kimse ses çıkarmadı mı, bir bakıyorsun yanına dondurmacı geliyor, meşrubat geliyor, hediyelikçi şudur budur her şey geliyor. Bütün bunlar esnafa bir haksızlıktır. Eğer bunlar esnaflık yapmak istiyorlarsa herkes gibi dükkan tutup kira ödesin, belirli standartları yerine getirsin."

'İŞLERİMİZE DARBE VURUYORLAR'

Mehmet Şükrü Mat adlı bir esnaf ise bu tür tezgah açanlara tepki göstererek, "Hakkımızı yiyorlar, bizim işlerimize darbe vuruyorlar" dedi. Mat, "Özellikle sahil yolu üzerindeki caddelerde kaldırımlar dondurmacıların ve manavların saldırısına uğramaya başladı. Alanya Belediyesi'nin açtığı portakal büfeleri de hadlerini aşıp marketçiliğe başladılar. Vergisini veren dükkanlara büyük darbe vuruyorlar. Bütün bunlara karşıyım bir an önce bunların kaldırılmasını istiyorum" dedi. Aynı konuyu geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Alanya ve Antalya Meclis Üyesi Erkan Demirci de Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme taşımıştı.