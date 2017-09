Alanya'daki Güzelbağlılar dernek kurdu

ŞEKERHANE Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi'ndeki Teker Apartmanı'nda bulunan derneği kuruluşu için düzenlenen toplantıya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, dernek başkanı Bilal Talaşoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve Güzelbağlılar katıldı. Dernekte üyelere hitap eden Başkan Talaşoğlu,

"Burada kimin olduğu önemli değil. Sizler geçici başkanlığa beni layık gördünüz. Elimden geldiğince dernek için güzel şeyler yapmaya çalışacağım. 10-15 gün içinde Dernekler Masası'na başvuracağız ve derneğimiz kurulmuş olacak. Binamız şimdilik burası. İnşallah ilerde böyle bir yeri satın alabiliriz. Elimden geldiğince her zaman dernek için çalışacağım" dedi.

'PROJESİ OLANLARI GÖRMEK İSTİYORUZ'

Derneğim Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Alp Üzüm de, "GÜYADER'in kurulmasını Rabb'im bize nasip ettiği için biz bunun onurunu yaşıyoruz. Derneğimizi kurma amacı hepinizin malumu, Güzelbağ sanki ayrı bir parça gibi. Hiç kimse birbirinden habersiz. Aslında dip dibeyiz ama bir sofra kuralım. Bu sofrada birlik beraberlik olsun. Güzelbağ'a ne kadar sahip çıkarsak, ülkemize, şehrimize o kadar faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuda biz başımızı taşın altına koyduk. Sizlerden de ellerinizi taşın altına koymanızı istiyoruz. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Bize Güzelbağ için vaktini ayırabilecek ve projesi olanları özellikle yönetim kurulunda görmek istiyoruz.

Projeci, atak kişilerin tabloya dahil olması demek derneğin bir adım daha önde gitmesi demek" diye konuştu.

'ÜSTÜME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM'

Belediye Başkan Yardımcısı Kula da, "Tek bir kişi hiç kişidir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Dolayısıyla birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Hangi kamu kurumuna giderseniz gidin tek kişi olark iş yaptırmanız belki zor olur ama daha çok sivil toplum kuruluşlarının sözü dinlenir. Nasıl dinlenir? Örneğin önümüzdeki günlerde derneğin üye sayısı Alanya'da yaşayanların üye olmasıyla birlikte, 'Derneğimizin 2 bin üyesi var' dediğimiz zaman bu hafife alınacak bir şey değil. Bunun için birlik beraberliğimizi korumakta fayda var. Her zaman buradaki dernek yöneticilerine yardımcı olmakta fayda var. Ben derneğim kurulması düşünülen ilk günden bu yana arkadaşlarımızıkn yanındayım. Bana düşen her şeyde canla başla arkadaşlarımızın yanındayım. Üstümüze düşen ne varsa da yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.