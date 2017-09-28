Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

Alanya'daki Güzelbağlılar dernek kurdu

Alanya'da Güzelbağlılar Derneği'nin (GÜYADER) kuruluşu gerçekleştirildi

Alanya'daki Güzelbağlılar dernek kurdu

Alanya'da Güzelbağlılar Derneği'nin (GÜYADER) kuruluşu gerçekleştirildi

28 Eylül 2017 Perşembe 21:31
Alanya'daki Güzelbağlılar dernek kurdu
banner404

ŞEKERHANE Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi'ndeki Teker Apartmanı'nda bulunan derneği kuruluşu için düzenlenen toplantıya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, dernek başkanı Bilal Talaşoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve Güzelbağlılar katıldı. Dernekte üyelere hitap eden Başkan Talaşoğlu,

"Burada kimin olduğu önemli değil. Sizler geçici başkanlığa beni layık gördünüz. Elimden geldiğince dernek için güzel şeyler yapmaya çalışacağım. 10-15 gün içinde Dernekler Masası'na başvuracağız ve derneğimiz kurulmuş olacak. Binamız şimdilik burası. İnşallah ilerde böyle bir yeri satın alabiliriz. Elimden geldiğince her zaman dernek için çalışacağım" dedi.
'PROJESİ OLANLARI GÖRMEK İSTİYORUZ'
Derneğim Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Alp Üzüm de, "GÜYADER'in kurulmasını Rabb'im bize nasip ettiği için biz bunun onurunu yaşıyoruz. Derneğimizi kurma amacı hepinizin malumu, Güzelbağ sanki ayrı bir parça gibi. Hiç kimse birbirinden habersiz. Aslında dip dibeyiz ama bir sofra kuralım. Bu sofrada birlik beraberlik olsun. Güzelbağ'a ne kadar sahip çıkarsak, ülkemize, şehrimize o kadar faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuda biz başımızı taşın altına koyduk. Sizlerden de ellerinizi taşın altına koymanızı istiyoruz. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Bize Güzelbağ için vaktini ayırabilecek ve projesi olanları özellikle yönetim kurulunda görmek istiyoruz. 
Projeci, atak kişilerin tabloya dahil olması demek derneğin bir adım daha önde gitmesi demek" diye konuştu. 
'ÜSTÜME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM'
Belediye Başkan Yardımcısı Kula da, "Tek bir kişi hiç kişidir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Dolayısıyla birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Hangi kamu kurumuna giderseniz gidin tek kişi olark iş yaptırmanız belki zor olur ama daha çok sivil toplum kuruluşlarının sözü dinlenir. Nasıl dinlenir? Örneğin önümüzdeki günlerde derneğin üye sayısı Alanya'da yaşayanların üye olmasıyla birlikte, 'Derneğimizin 2 bin üyesi var' dediğimiz zaman bu hafife alınacak bir şey değil. Bunun için birlik beraberliğimizi korumakta fayda var. Her zaman buradaki dernek yöneticilerine yardımcı olmakta fayda var. Ben derneğim kurulması düşünülen ilk günden bu yana arkadaşlarımızıkn yanındayım. Bana düşen her şeyde canla başla arkadaşlarımızın yanındayım. Üstümüze düşen ne varsa da yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Güzelbağlılar DerneğiGüzelbağlılarAlanyaDernek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
29 Eylül 2017 Cuma - Yeni Alanya E Gazetesi
29 Eylül 2017 Cuma - Yeni Alanya E Gazetesi
Gazipaşa'da büyük heyecan
Gazipaşa'da büyük heyecan

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim