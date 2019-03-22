Alanya'daki dev krediye esnaftan da tepki yağdı

Ceren ŞAHİN

BİR devlet bankası tarafından Alanya'da sadece 1 çiftçiye 50 milyon TL kredi verildiği iddiasına bu kez de esnaf cephesinden tepki geldi. Ticari kredi faizlerinin yüzde 30’ları bulduğu günümüzde yüzde 4-5 gibi çok cazip bir faiz oranıyla teşvik amaçlı sağlandığı öne sürülen krediye ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan Alanya Keykubat Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, mevzu bahis rakamı kooperatif olarak 5 yılda yaklaşık 850 esnafa verdiklerini belirtti. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ise "Bu kadar büyük bir meblağın tek bir kişiye verilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Çok sayıda küçük yatırımcı yararlanabilirdi" dedi.

‘BU ÇOK CİDDİ BİR RAKAM’

Yenialp, yapmış olduğu açıklamada çarpıcı veriler sunarak "Bu çok ciddi bir rakam. 50 milyon TL’yi bizim gibi bir kooperatif bile toplam 5 yılda dağıttı. Ve kooperatif olarak bu rakamı 5 yılda toplam 850 esnafa verdik. Bir devlet bankası tarafından tek bir kişiye bu denli ayrıcalıklı davranılması iyi bir şey değil. Küçük esnafın desteklenmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Tarım sektöründe de böylesi bir rakamın küçük sermayeli üreticilere dağıtılması üretimi arttırır ve ekonomiyi canlandırırdı. Bizler de durumu tepkiyle karşılayan Alanya’daki tarım sektörünün temsilcilerine katılıyoruz. 50 milyonun bir tek kişiye verilmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘PAYLAŞTIRILSA HERKESE DERMAN OLURDU’

Demir ise ihtiyacı olan çok sayıda küçük esnaf varken, bu miktarın tek bir kişiye verilmiş olmasını doğru bulmadıklarını vurgulayarak "Bir kişiye bu miktarda para verilmesi yanlış. Paylaştırılması ve esnaflara, sermayesi dar olan insanlara destek olmak adına dağıtılması gerekiyordu. Kim olursa olsun, yatırım da yapacak olsa tek bir kişiye bu imkanın sağlanması doğru değil. Büyük bir belirsizlik var aynı zamanda. Bu kişi fabrika mı kuruyor? Otel mi kuruyor? Tarım için ne yapacak? Bu kadar ihtiyacı olan esnaf varken, biz böylesi bir uygulamayı kabul etmiyoruz. Esnaflara paylaştırılsa herkese derman olurdu" şeklinde konuştu.

