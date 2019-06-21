Alanya'daki çatıkonduya kim dur diyecek

Ceren Şahin

ALANYA kamuoyu, Güllerpınarı Mahallesi, Özgen Sokak üzerindeki çatı üstü gecekonduya kilitlendi. Görenlerin gözlerine inanamadığı çatıkonduya ilişkin bir açıklama yapan CHP Basın Sözcüsü mimar Can Baysal "Bu tür görüntüleri daha çok görürüz. Denetimsizlik nedeniyle bunlar artık normal" dedi.

'MİMARİ BİR KATLİAM'

BAYSAL, tehlikeye dikkat çekerek "Bu mimari bir katliamdır. Bunun statik hesapları çok büyük bir soru işaretidir ve ciddi tehlike saçmaktadır" dedi. Meclis üyesi, yüksek mimar Didem Dim Özaltın ise "Alanya'nın çarpık yapılaşma sorunu varken, ipin ucunun bu denli kaçtığı örnekler görmek ne yazık ki can sıkıcı" dedi.





Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 01:08