Alanya'daki çatıkonduya belediye işlem başlattı

Ceren ŞAHİN



İMAR Barışı’nda Antalya’nın 19 ilçesi arasında 3’üncü sıraya yerleşen Alanya’da, büyük yankı uyandıran çatıkonduya tepkiler çığ gibi büyüyor. Güllerpınarı Mahallesi, Özgen Sokak üzerindeki çatı üstü gecekonduyu görenler gözlerine inanamıyor. İmar affında gelinen son noktayı gözler önüne seren yapı, yarattığı tehlike sebebiyle de tedirginlik yaratıyor. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan CHP İlçe Başkanı, İnşaat Mühendisi Coşkun Karadağ, “Alanya’mız her ne kadar 3’üncü derece deprem kuşağında olsa da, deprem çatlağının nerede ne zaman olacağı belli değildir. Çok tehlikeli” dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da yapı uygunluğunun denetlenmesi için idari yetki birimlerini göreve davet etti.

‘BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR’

CHP İlçe Başkanı inşaat mühendisi Coşkun Karadağ, Alanya’daki yapıların eski olmasından ötürü taşıdıkları riske dikkat çekerek “Türkiye genelinde tasvip ettiğimiz bir uygulama değil. İmar Barışı’nın asıl amacı merkezi hükümetin yeniden kaynak yaratma ihtiyacıydı. İmar Barışı ile elde edilen paralar doğrudan merkezi hükümete aktarılıyor. Kaçak yapıların eklendiği binaların statik olarak bu işe uygun olup olmadığı belli değil. Çok büyük tehlikeler arz ediyor aslında. Sonuç itibariyle ilave bir yük söz konusu. Merkezi hükümetin bütün kaynaklarını bitirip, bu tür yollara tevessül etmesi çok kötü. Alanya’mızda da mevcut. Statik olarak yetersiz olan binalarda dahi kaçaklar söz konusu. Alanya’mız her ne kadar 3’üncü derece deprem kuşağında olsa da, deprem çatlağının nerede ne zaman olacağı belli değildir. Allah korusun bir sallantıda özellikle Alanya’da ne olacağı hiç belli olmaz. Zira Alanya’daki binalar eski. Halihazırda binalarımız bile risk taşırken, bir de kaçakları yasal hale getirmek ayrıca bir tehlike yaratıyor” şeklinde konuştu.

‘NASIL OLSA AF ÇIKAR ZİHNİYETİ’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bizler daha önce de dile getirdik. Çok sağlıklı bir uygulama olmadığı açık. Önümüzdeki zamanlarda bu tip yapılar yıkımlarla, can kayıplarıyla da gündeme gelebilir. Türkiye’nin geneli için aynı durum söz konusu. ‘Nasıl olursa af gelir’ zihniyetiyle yapılan her şey, ki geliyor da, kaçakların önünü açıyor. Hava fotoğraflarıyla öncesi ve sonrasının tespiti yapılarak, zamanlama açısından af sürecinin kapsayıp kapsamadığı belirlenebilir. Yapısal anlamda da uygunluğu denetlenmelidir” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE KOLLARI SIVADI

Öte yandan Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla sözkonusu yapı için harekete geçti.

Durum tespit raporu düzenleyecek birim, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi gereğince raporu önümüzdeki günlerde Alanya Belediyesi Encümeni’ne gönderecek.

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi gereğince kaçak yapılaşmayı önlemek ve kaçak olarak yapılan yapıları kaçak yapı denetim birimi ve zabıta görevlileri ile birlikte tespit ederek tutanağa bağlama yetkisine sahip Yapı Kontrol Müdürlüğü, yıkımın gerçekleştirilecek olması halinde başkanlık makamı oluruyla zabıta ve fen işleri müdürlüğüne ilgili yazıyı gönderecek. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28, 29 ve 34. maddeleri gereğince kaçak yapı denetim birimince denetlenerek bu maddelere aykırılıklar görülmesi halinde yasal işlem de başlatılabilecek.