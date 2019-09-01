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Son Dakika

Alanya'daki bu cami bir türlü bitmiyor

Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı şu günlerde Alanya halkı yaylalara akın ederken, Dim TV (dimtv.tv) yaylalarda yaşanan sorunları araştırdı ve talepleri ekranlara taşıdı

GÜNCEL 01.09.2019, 23:10 Enes Subaşı
Alanya'daki bu cami bir türlü bitmiyor
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Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN Çayarası Yaylası’nda vatandaş gidecek cami bulamıyor, Cuma namazlarını ise Gökbel’de kıldıklarını ifade ediyor. Çalışmaları yaklaşık 2 yıldır tamamlanamayan çarşı kompleksi de bir diğer önemli sorunu oluşturuyor. Alanya Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan, seçimden önce hız kazandırılan ancak seçimlerin ardından çalışmaları yavaşlayan cami ve çarşı kompleksi için vatandaşlar "Seçimlerden sonra unutulduk” yorumunda bulunurken, 4 yıldır süren camii inşaatının ivedilikle bitmesi noktasında talepte bulundular.

#Cami
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