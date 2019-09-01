Alanya'daki bu cami bir türlü bitmiyor

Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN Çayarası Yaylası’nda vatandaş gidecek cami bulamıyor, Cuma namazlarını ise Gökbel’de kıldıklarını ifade ediyor. Çalışmaları yaklaşık 2 yıldır tamamlanamayan çarşı kompleksi de bir diğer önemli sorunu oluşturuyor. Alanya Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan, seçimden önce hız kazandırılan ancak seçimlerin ardından çalışmaları yavaşlayan cami ve çarşı kompleksi için vatandaşlar "Seçimlerden sonra unutulduk” yorumunda bulunurken, 4 yıldır süren camii inşaatının ivedilikle bitmesi noktasında talepte bulundular.