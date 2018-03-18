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Alanya'daki binanın yıkımı faciaya davet çıkarıyor

Atatürk Caddesi, PTT Kavşağı’ndaki bir binada haftasonu başlatılan kentsel dönüşüm çalışması adeta faciaya davet çıkarıyor

Alanya'daki binanın yıkımı faciaya davet çıkarıyor

Atatürk Caddesi, PTT Kavşağı’ndaki bir binada haftasonu başlatılan kentsel dönüşüm çalışması adeta faciaya davet çıkarıyor

18 Mart 2018 Pazar 23:06
Alanya'daki binanın yıkımı faciaya davet çıkarıyor
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Asiye ELİAÇIK

DAHA önce alınmayan önlemlerle korku ve paniğe yol açan, etrafa saçtığı molozlarla çevre kirliliğine neden olan binada yıkım çalışmaları tartışmalarla başladı. Binanın etrafı yalnızca bariyerlerle çevrilirken, başka hiçbir güvenlik önleminin olmayışı da tepki çekiyor. Binadan atılan molozlar kaldırımlara düşerken, çevre halkı yaşananlara "Sanki Alanya’da değil, Suriye’deki savaş bölgelerinden birinde yaşıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Binanın eski olmasının yanısıra üzerinde yapılan çalışmaların da binayı iyice yıprattığını belirten vatandaşlar "Yeterli önlem alınmadı. Yol kapatılabilirdi. Turizm şehri olan bir bölgede, tam sezonun açılacağı sıralarda bu tarz çalışmalar yapılması doğru değil. Bu binadaki yıkım çalışmasını gören turistler durup fotoğrafını çekiyorlar. Suriye benzetmesi yapıyorlar" dediler. Çevre sakinleri de bu durumu tepki gösterdiler.
'ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ'
YÜCEL SARIBOĞA
Binayı yıkmaya başlamışlar ancak güvenlik önlemleri yetersiz. Ben de inşaatlarda çalışıyorum. Makine operatörüyüm. Bina üstten yıkılıyor. İnsanlar sağından solundan rahatça yürüyüp geçiyor. Böyle bir çalışma yapılacaksa yolun araç trafiğine kapatılması gerekiyordu. Binanın çevresinde bulunan tüm yollar yaya ve araçlara açık, en ufak bir göçme durumunda insanların canı tehlikeye atılıyor. 
'TEZGAHIMI TAŞIDIM'
AYHAN YILDIRIM
Binayı yıkma işlemlerine dün başladılar. Birkaç kişi var, binanın çevresinde vatandaşları geçmemesi için uyarıyor. Ancak yol açık olduğu için vatandaşlar da kullanmak istiyor. Benim piyango bileti sattığım yer normalde binanın hemen yan tarafıydı. Ancak can güvenliğim olmadığı için, bir de çok fazla toz yığını olduğu için yolun karşısına geçmek durumunda kaldım. Bu çalışmalar benim birkaç günlük kazancımı da etkiledi. Can güvenliği için daha detaylı önlemler alınabilirdi. 
'YIKILMA TARZI YANLIŞ'
NİHAT EKER
Bu binanın yıkılma tarzı yanlış. Çevreye zararı var. Yıkılsa, göçse, içinde çalışan veya dışardan bir insana bir zarar gelse ne olacak? Buna emniyet teşkilatı, belediye gibi kurumlardan kim ilgileniyorsa farklı bir çözüm bulup, yapılmalıydı. Şehrin ortasında özellikle turizm olan bir yerde, sezonun açıldığı bugünlerde binanın yıkılma tarzı yanlış bence. Ancak eğer illaki bu yapılacaksa bir güvenlik çemberi içerisinde, bulunduğu alan trafiğe kapatılarak yapılmalıydı. Bu şekilde yıkılması doğru değil. 
'CAMLARI PATLAYIP YOLA SAVRULDU'
LEVENT KAYA
Binanın camları patladı ve yola savruldu. Buraya yığdıkları kumun içinden yılan çıktı. Bu binanın aslında kasım ayında yıkılması gerekiyordu. Ancak binanın en altında bir esnaf kendi menfaatleri için burada bütün çarşıyı tehlikeye attı. Şu an Alanya'da bulunan turistler gelip, 'Burası Suriye mi?' diyerek fotoğraflarını çekiyorlar. Yıkılmakta geç kalındığı için de bu şekilde doğru düzgün bir güvenlik önlemi alınmadan yıkıldı. Şimdi de çevreye tehdit oluşturuyor. Her taraf toz yığını içinde kalıyor, bunu da taşıma suyla ıslatarak engellemeye çalışıyorlar. Bir esnaf yüzünden çarşı turizmi rezil oldu.  

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Son Güncelleme: 18.03.2018 23:17
Anahtar Kelimeler:
Adeta FaciayaKentsel DönüşümHaftasonuPTT KavşağıAtatürk Caddesi
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