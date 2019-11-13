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Alanya'daki banka vurgununda 'İmha' iddiası

Banka vurgununa ilişkin iddianamenin detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İddianamede, kısıtlı miktarda kayda ulaşıldığı ancak suç tarihlerini kapsayan dönemlerde döviz bürolarının net satışlarında ciddi artışlar olduğu yer alıyor

GÜNCEL 13.11.2019, 00:04 13.11.2019, 07:42
Alanya'daki banka vurgununda 'İmha' iddiası
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ÖZEL HABER - Kübra DUMAN 

BANKA müdürü Arif İ. ve Arif İ'ye para verdikleri iddia edilen dövizcilerin de aralarında yer aldığı 13 sanık hakkında adli makamlarca hazırlanan ve Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Gayriresmi döviz alım satımlarının banka müdürü Arif İ. tarafından bir dosya içerisinde kayıt altına alındığının belirtildiği iddianamede, benzer kayıtların döviz büroları tarafından da tutulduğu ancak olayın yargıya intikal etmesi ve yasal sürecin başlaması nedeniyle imha edilmiş olabileceği ifade edilerek, kayıtların kısıtlı kaldığı belirtildi.  
İddianamede kısıtlı kayıtlara rağmen sözkonusu döviz bürolarının kurumlar vergisi beyannamelerinin incelendiği ve suç tarihinde döviz bürolarının net satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 60 ile yüzde 100 arasında arttığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin, belirtilen kâr organizasyonunu devam ettirmek ve adı geçen kamu bankasına ait paraları zimmete geçirmek için Arif İ. ile birlikte iştirak halinde hareket ettiklerinin dile getirildiği iddianamede, Arif İ. ile fikir ve eylem birliği içerisinde sözkonusu tutarları belirli zaman aralıklarında zincirleme şekilde zimmetlerine geçirdiklerine yer verildi. 
NE OLMUŞTU?
Edinilen bilgiye göre, 21 Eylül 2018’de meydana gelen olayda müdürlüğünü yaptığı Alanya'daki banka şubesinden 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diyerek ayrılan Arif İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelenmiş, yapılan araştırmada müdür Arif İ'nin çalıştığı banka ve 'Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile işadamlarından topladığı yaklaşık 100 milyon lira ile kaçtığı iddia edilmişti. 
Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlatmış, Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ekip kuran Alanya Emniyet Müdürlüğü, Arif İ.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşmış, Arif İ.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası İsa İ.'nin yanında olduğunu tespit eden polis, araştırmalarını bu yöne kaydırmıştı. İzmir ile Alanya polisi, teknik ve fiziki takibin ardından Arif İ'nin  kaçması için kendisine yardımcı olacak Ahmet Yücel O. isimli şüpheliyle buluşacağını tespit etmiş, bunun üzerine Torbalı'daki bir kafeye baskın düzenleyen ekipler, Arif İ, amcası İsa İ, müdürün kaçması için kendisine yardım ettiği iddia edilen Ahmet Y.O. ve Ahmet G'yi yakalamıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Alanya polisi tarafından Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmiş, 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma kapsamında Mustafa A., Celal T., Yılmaz G. ve Seyfettin A. da polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Eylül 2019 tarihinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmiş, Yılmaz G. ve Mustafa A. savcılık tarafından serbest bırakılmışlardı. Yaklaşık 12 saatlik sorgu sonrası banka müdürü Arif İ, amcası İsa İ, zanlı Celal T. ve göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen Ahmet Yücel O. ile Ahmet G. tutuklanmışlardı. Zanlılardan Seyfettin A. mahkemece yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakim karşısına çıkarılan banka çalışanlarından H.U., S.K.T. ve E.Y. ise mahkemeden yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. 
 

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