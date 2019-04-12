Alanya'daki banka vurgunu davasında flaş gelişme

ALANYA gündemine bomba gibi düşen olay, 22 Eylül 2018 tarihinde meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, müdürlüğünü yaptığı Alanya'daki banka şubesinden 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diyerek ayrılan Arif İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelenmiş, yapılan araştırmada müdür Arif İ'nin çalıştığı bankayı ve 'Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile işadamlarını yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlatmış, Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ekip kuran Alanya Emniyet Müdürlüğü, Arif İ.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşmış, Arif İ.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası İsa İ.'nin yanında olduğu tespit edilmişti. İzmir ile Alanya polisi, teknik ve fizik takibin ardından Arif İ.'nin Ahmet Y.O. isimli şüpheliyle buluşacağını tespit etmiş, bunun üzerine Torbalı'daki bir kafeye baskın düzenleyen ekipler, Arif İ, amcası İsa İ, müdürün kaçması için kendisine yardım ettiği iddia edilen Ahmet Y.O. ve Ahmet G.'yi yakalamıştı. Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda Türk lirası, döviz ve bir tabanca bulunmuş, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Alanya polisine teslim edilmişti.

İzmir’de yakalanan şüpheliler Alanya’ya getirilirken, soruşturma kapsamında Mustafa A., Celal T., Yılmaz G. ve Seyfettin A. da polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz G. ve Mustafa A. savcılık tarafından serbest bırakılmış, yaklaşık 12 saatlik sorgu sonrası banka müdürü Arif İ, amcası İsa İ, Celal T. ve göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen Ahmet Y. O. ile Ahmet G. tutuklanmışlardı. Zanlılardan Seyfettin A. mahkemece yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, hakim karşısına çıkarılan banka çalışanlarından H.U., S.K.T. ve E.Y. ise mahkemeden yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Aralık 2018 tarihinde ise 5 şüpheli daha gözaltına alınmış, şüpheliler adliyeye sevk edilmişlerdi. Konuya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Bankacılık Zimmeti ve Bu Suça İştirak" suçları kapsamında bir süredir devam etmekte olan soruşturmada, bir süre önce içlerinde bir bankanın Alanya ticari şube müdürünün de bulunduğu bir kısım şüphelilerin tutuklanması ile sonuçlanan soruşturma dosyasında, şüphelinin ikrar içeren savunması ve bilirkişi raporları içeriği itibarı ile şüpheliler M.A.T, Ş.T., A.A., M.A. ve İ.U'nun banka hesaplarında dikkat çekici hesap hareketlerinin olduğu yönünde tespitler yapılmıştır. Alanya Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17 Aralık 2018 tarihli arama ve el koyma kararına istinaden 5 şüpheli şahsın işyeri ve ev adreslerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup amirliğimize verilen talimatlara istinaden yapılan aramalara müteakip şüpheliler gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti. Bu şüpheliler de sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılmışlardı.

NİÇİN ANTALYA'DA YARGILANACAK?

Daha önce verdiği ifadede "Şeytana uydum" dediği iddia edilen ve tutuklu yargılanan Arif İ'nin "5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 164’üncü maddesi uyarınca Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verildi. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 164. maddesi "Fiilin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan 1 numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür" diyor.