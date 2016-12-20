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Alanya'daki Almanlar kermes düzenledi

Türk-Alman Dostluk Derneği (HÜR-TÜRK) tarafından kermes gerçekleştirildi

Alanya'daki Almanlar kermes düzenledi

Türk-Alman Dostluk Derneği (HÜR-TÜRK) tarafından kermes gerçekleştirildi

20 Aralık 2016 Salı 15:19
Alanya'daki Almanlar kermes düzenledi
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ALANYA Balık Hali girişindeki kermese Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Almanlar ve derneğin üyeleri katıldı. HÜR-TÜRK Başkanı Fahri Yiğit, dernek olarak 10 yılın üzerinde kermes düzenlediklerini söyledi. Yiğit, "Kermesten elde ettiğimiz gelir mahallelerde bulunan okulların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılıyor. Bugüne kadar birçok mahalle okuluna bilgisayar, fotokopi makinesi, kitap, kitaplık, sandalye, laboratuvar, sınıf ve kütüphane kazandırdık. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz. Hangi okula yardım gerekiyorsa bizlere müdürlük bilgi veriyor. Biz de buna göre davranıyoruz. Kermesimize katılım çok iyi oldu. Almanlar kendi evlerinde yaptıkları pastaları getirerek burada satışa sundu. Hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu" dedi.
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