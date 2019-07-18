Alanya'daki aidat kavgası ulusal basında

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın manevi annesi olan Suzan Öktemer ile Alanya'da oturduğu sitenin yöneticisi arasında yaşanan aidat tartışması ulusal basında da gündem oldu. Alanya’daki aidat tartışmasını Sabah Gazetesi magazin eki olan Günaydın'da özel istihbarat muhabiri Atakan Irmak'ın haberi olarak ’Ahu Tuğba'dan manevi annesine destek' başlığı ile yayınlandı.

Alanya'daki aidat kavgası ulusal basında
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ÜNLÜ oyuncu Ahu Tuğba, Alanya'da yaşadığı sitenin yöneticisi tarafından tehdit edilen manevi annesi Suzan Öktemer'in yardımına koştu. Öktemer; aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı yönetici Metin Y.'den şikayetçi oldu. Tuğba da 90 yaşındaki manevi annesini tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirdi.

'KAFANI EZECEĞİM DEDİ'

Öktemer, hakim karşısında yaşadıklarını anlattı: "Bana felçli oğlumun yanında hakaret ve tehditler savurdu. 'O parayı bana getir moruk, yoksa oğlun da, sen de gebereceksin!' dedi. 'Kafanı ezeceğim, seni asansöre sıkıştıracağım' deyip beni korkuttu." Dosya, Alanya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 11:08
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