Alanya dahil 3 ilçeye bakıyor

Mavavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat’ın yanısıra Alanya ve Gazipaşa kaymakamlıklarına vekalet ediyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan son kararname ile İzmir'in Tire ilçesine atan Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve Ankara Beypazarı Kaymakamlığı'na atanan Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci’nin makamına vekalet eden Günlü, Manavgat’la birlikte 3 ilçenin mülki amirliğini yapıyor. Tanrıseven’den boşalan koltuğa atanan İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu ile Altınova Kaymakamlığından Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Nurullah Kaya'nın önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor.