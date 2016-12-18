Alanya dahil 3 ilçeye bakıyor

18 Aralık 2016 Pazar 17:53
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan son kararname ile İzmir'in Tire ilçesine atan Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve Ankara Beypazarı Kaymakamlığı'na atanan Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci’nin makamına vekalet eden Günlü, Manavgat’la birlikte 3 ilçenin mülki amirliğini yapıyor. Tanrıseven’den boşalan koltuğa atanan İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu ile Altınova Kaymakamlığından Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Nurullah Kaya'nın önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Demekki Alanya Büyük Şehir olmuş Valide atanmış