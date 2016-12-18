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Alanya dahil 3 ilçeye bakıyor

Mavavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat’ın yanısıra Alanya ve Gazipaşa kaymakamlıklarına vekalet ediyor

Alanya dahil 3 ilçeye bakıyor

Mavavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat’ın yanısıra Alanya ve Gazipaşa kaymakamlıklarına vekalet ediyor

18 Aralık 2016 Pazar 17:53
Alanya dahil 3 ilçeye bakıyor
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İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan son kararname ile İzmir'in Tire ilçesine atan Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve Ankara Beypazarı Kaymakamlığı'na atanan Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci’nin makamına vekalet eden Günlü, Manavgat’la birlikte 3 ilçenin mülki amirliğini yapıyor. Tanrıseven’den boşalan koltuğa atanan İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu ile Altınova Kaymakamlığından Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Nurullah Kaya'nın önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor.
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Mavavgat Kaymakamı Nazmi GünlüManavgatAlanyaGazipaşaKadir Ekinci
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Misafir 2016-12-19 06:34:53

Demekki Alanya Büyük Şehir olmuş Valide atanmış

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