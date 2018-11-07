'Alanya daha güvenli'

Ceren ŞAHİN

KENT Güvenlik Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü araçları için tasarlanmış iletişim altyapısıyla GPRS teknolojisini kullanan, yazılım ve mobil donanım birimlerinden oluşan, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin (GIS/MIS) entegrasyonu olarak tarifleniyor. ASELSAN ile Sanayi Savunma Müsteşarlığı (SSM) arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Kent Güvenlik Sistemi’nin resmi kaynaklarda tarifi ise şu şekilde: “İl ve ilçe genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edebilme, trafik düzenlemesinde teknolojik imkanların kullanılabilmesi amacıyla mevzuata uygun olarak elde edilen görüntü, ses ve konum verilerinin Pol-Net Uygulamaları ile desteklenerek işlenmesi ve kullanıcıların otomatik olarak uyarılmasını sağlayan, modüler olarak geliştirilmiş sistemler bütünüdür.”

ALANYA’YA DA 3 TANE KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü’nün savunma sanayi projesi kapsamında daha evvel kurulan 82 MOBESE’nin ardından, Alanya’nın doğu girişi Alantur’a, batı girişi Yeni Yat Limanı Kavşağı’na ve işlek olması sebebiyle Kuyularönü Cami önüne olmak üzere 3 farklı nokta belirlenerek yeni Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Yüklenici firması ASELSAN olan yeni sistem ile kentin daha güvenli ve huzurlu olması hedefleniyor.

‘SUÇU ÖNLEYECEK VE CAYDIRICI OLACAKTIR’

Alanya'da huzurun mimarı olan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yeni Alanya'nın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ilişkin soruları üzerine “Sanayi Savunma Müsteşarlığı önderliğinde, ASELSAN’ın yapımcılığında yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan sistemlerdir. Adalet Bakanlığı ile direkt bir bağlantısı söz konusu olmamakla birlikte, adli açıdan suçu çözmek adına başarılı olacağı açıktır. Suçu önleme noktasında da caydırıcı bir özelliği olacaktır" şeklinde konuştu.

‘BÜYÜK BAŞARI SAĞLAR’

Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Yeni Alanya'nın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ilişkin soruları üzerine “ASELSAN ile Sanayi Savunma Müsteşarlığı (SSM) arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında belirlenen 3 noktada yeni kameralarımızla hizmete başlamış bulunmaktayız. PTS (Plaka Takip Sistemi) denilen sistemle birlikte suç önleme anlamında büyük bir başarı sağlanacak. Yanı sıra suçun aydınlatılmasında da önemli bir kaynak teşkil edecek. Kurulan sistemler sonucu şu an Alanya’nın 82 noktasında personel tasarrufumuz söz konusu. Aynı zamanda suçu önleme ve suçları çözme açısından da son derece büyük bir adım atıldı” ifadelerini kullandı.

