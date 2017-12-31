Alanya'da zincir markete tepki

UZUN yıllar Alanya'da zincir marketlere karşı çıkan Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, ilginç bir eyleme daha imza attı. Alanya Hal Kavşağı'nda bulunan A-101 marketin önüne taşınabilir billboard koyan Yenialp, "Yerel marketine ve küçük esnafına sahip çık. Paramız şehrimizde kalsın" mesajını işledi. Ocak ayının ilk haftasına kadar bölgede duracak olan billboard daha sonra Alanya'daki herbir zincir marketin önünde birer gün kalacak.

'YEREL ESNAFA SAHİP ÇIKILMALI'

Başkan Yenialp, "Bir şehrin kapasitesi vardır. Alanya artık kapasitesinin üzerine çıktı. Alanya’nın tamamında şuanda 157 tane zincir market var. Zincir marketler kendi aralarında da rekabet halinde. Açılan her yeni bir zincir market bir diğerinin kapanmasına neden oluyor. Alanya, zincir markete doydu. Alanya, zincir marketleri artık kusmaya başladı. Zincir marketler bir bir yok olacak. Gülen insan sayısının çoğalmasını istiyorsak yerel esnafa yönelmeliyiz. İnsanlar yerel esnaftan alışveriş yapmalı. Kendi mahallesindeki bakkalına, terzisine, manavına, berberine, kasabına sahip çıkmalı. Onlardan alışveriş yaparsa inanıyorum ki Alanya'da gülen insan sayısı çok daha fazla olacak. İnsanlar çok daha mutlu olacak. Bunun için yerel esnafa sahip çıkılması gerekiyor.” dedi.

'PARAMIZ BİZDE KALSIN'

Yenialp, “Biz her zaman diyoruz. Eğer vatandaşlarımız alışverişlerini yerel esnaf ve küçük marketlerden yaparsa Alanya’nın parası yine Alanya’da kalır. Biz göreve geldiğimizden beri bunu savunduk. Bunu da savunmaya devam edeceğiz. İnşallah bu çalışmamız Alanya’mızda farkındalık yaratır.” dedi.