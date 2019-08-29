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Alanya'da Zafer Bayramı Çelik ile kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya’da coşkuyla kutlanacak

GÜNCEL 29.08.2019, 22:45 Enes Subaşı
Alanya'da Zafer Bayramı Çelik ile kutlanacak
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FENER Alayı ve birçok etkinlikle kutlanacak olan bayramda Alanya Belediyesi tarafından davet edilen ünlü sanatçı Çelik bir de halk konseri verecek. Bugün saat 19.30’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak olan kutlamalar, akşam da fener alayı ile devam edecek. Alanya Belediye Sarayı arkasında yapılması planlanan kutlama programında ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik sahne alacak.

#Alanya Belediyesi’ #30 Ağustos Zafer Bayramı
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